Vì sao Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Miền Nam Real bị Công an truy tìm?

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm người đối với Vi Văn Dũng (41 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ), để làm rõ việc một số người dân trên địa bàn tỉnh cùng tố cáo Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cảnh sát cho biết, Vi Văn Dũng là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Miền Nam Real (địa chỉ số 03, đường N12, khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) có hành vi chiếm đoạt tổng cộng 6,05 tỷ đồng bằng hình thức gian dối trong lập hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, cơ quan chức năng không xác định được Vi Văn Dũng làm gì, ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về người có đặc điểm nêu trên đề nghị báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương.

Tìm hiểu của phóng viên, Công ty Đầu tư và Phát triển Miền Nam Real được thành lập vào tháng 7/2020. Ngành nghề đăng ký chính là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp này do ông Vi Văn Dũng làm Giám đốc. Ngoài ra, ông Dũng còn đại diện cho Chi nhánh Công ty THHH Đầu tư và Phát triển Thiên Long Land.

Thiên Long Land được thành lập tháng 9/2019, đăng ký trụ sở tại số 118 đường D1, KDC Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Công ty này được hoạt động chính là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.