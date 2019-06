"Người đẹp Bình Dương" - giò lan bé xíu, siêu hiếm, giá bằng biệt thự hạng sang

Theo Tiền Phong, vài năm nay, phong trào chơi phong lan phát triển mạnh trên toàn quốc. Trong đó, phong lan đột biến, đặc biệt là phi điệp đột biến được giới chơi lan quan tâm, săn tìm. Chiều 1/6, giò phong lan phi điệp đột biến "siêu hiếm" có tên " Người đẹp Bình Dương" được chuyển giao cho một nhóm người chơi lan ở Thái Bình với giá gần 10 tỷ đồng, gây xôn xao giới chơi lan. Ảnh: VOV Ông Tạ Đình Hùng và 2 người bạn trong Hội hoa lan Thái Bình đã mua lan “Người đẹp Bình Dương” để nuôi trồng giống lan quý này. VOV đưa tin, ông Hùng cho biết giá giò lan phi điệp đột biến lên tới gần 10 tỷ đồng. Ông Đặng Quang Thành, Phó Chủ tịch Hội hoa lan Thái Bình cho biết, việc đặt tên của các bông hoa phi điệp đột biến thường do các cá nhân phát hiện, sở hữu đặt tên riêng để phân biệt sự khác nhau cho kết cấu bông hoa và màu sắc của nó. Ảnh: VOV Giò phong lan "Người đẹp Bình Dương" có đặc điểm: bông hoa có 5 cách hoa trắng muốt dày dặn, mũi trắng (trụ nhụy và bao phấn đều có một màu trắng tinh khiết), lưỡi hoa tương đối tròn đều nhìn như có một lớp nhung tuyết bao phủ, tổng thể cánh và lưỡi hoa tạo ra một khuôn bông đầy đặn, cân đối, hài hòa. Ảnh: VOV Thông tin trên Tiền Phong cho biết, trong mảng màu trắng thuần khiết trên toàn bông hoa được điểm nhấn bởi đôi mắt đậm, sắc nét mang đến sự tương phản hài hòa quyến rũ về bố cục, màu sắc, tỏa hương thơm quyến rũ làm say lòng người thưởng thức. Cũng theo ông Thành, điểm quý khác của khóm lan phi điệp đột biến này rất hiếm xuất hiện. Giới chơi lan đã dò tìm và chỉ thấy giống lan này xuất hiện có 2 cá thể ở hai nhà vườn chơi lan ở khu vực phía Nam. Ảnh: VOV Cách đây không lâu, giò lan giã hạc đột biến 5 cánh trắng này cũng được một đại gia ở Đà Nẵng bỏ ra 6,8 tỷ đồng để sở hữu. Ảnh: Dân Việt. Cây lan có dáng vẻ độc đáo, khác biệt về màu sắc, hình dạng hoa và độ dày của cánh so với loại lan thông thường. Ảnh: Dân Việt Thông tin trên VOV cho biết, giò lan giã hạc hay còn gọi là lan phi điệp ở Nghệ An được bán với giá 600 triệu cách đây vài năm. Khi nở, những bông hoa của giò lan này có 5 cánh màu trắng. Cánh chính giữa của bông hoa có màu phớt tím. Ảnh: Báo Nghệ An Trong số các loài lan, phi điệp có giá đắt tiền nhất hiện nay và cũng là loài lan được giới chơi hoa săn lùng nhiều nhất. Trong đó, phi điệp 5ct, hay còn gọi là phi điệp 5 cánh trắng - vốn là một loại lan phi điệp đột biến gen - cực kỳ quý hiếm và có giá trị cao nhất. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo Tiền Phong, vài năm nay, phong trào chơi phong lan phát triển mạnh trên toàn quốc. Trong đó, phong lan đột biến, đặc biệt là phi điệp đột biến được giới chơi lan quan tâm, săn tìm. Chiều 1/6, giò phong lan phi điệp đột biến "siêu hiếm" có tên " Người đẹp Bình Dương" được chuyển giao cho một nhóm người chơi lan ở Thái Bình với giá gần 10 tỷ đồng, gây xôn xao giới chơi lan. Ảnh: VOV Ông Tạ Đình Hùng và 2 người bạn trong Hội hoa lan Thái Bình đã mua lan “Người đẹp Bình Dương” để nuôi trồng giống lan quý này. VOV đưa tin, ông Hùng cho biết giá giò lan phi điệp đột biến lên tới gần 10 tỷ đồng. Ông Đặng Quang Thành, Phó Chủ tịch Hội hoa lan Thái Bình cho biết, việc đặt tên của các bông hoa phi điệp đột biến thường do các cá nhân phát hiện, sở hữu đặt tên riêng để phân biệt sự khác nhau cho kết cấu bông hoa và màu sắc của nó. Ảnh: VOV Giò phong lan "Người đẹp Bình Dương" có đặc điểm: bông hoa có 5 cách hoa trắng muốt dày dặn, mũi trắng (trụ nhụy và bao phấn đều có một màu trắng tinh khiết), lưỡi hoa tương đối tròn đều nhìn như có một lớp nhung tuyết bao phủ, tổng thể cánh và lưỡi hoa tạo ra một khuôn bông đầy đặn, cân đối, hài hòa. Ảnh: VOV Thông tin trên Tiền Phong cho biết, trong mảng màu trắng thuần khiết trên toàn bông hoa được điểm nhấn bởi đôi mắt đậm, sắc nét mang đến sự tương phản hài hòa quyến rũ về bố cục, màu sắc, tỏa hương thơm quyến rũ làm say lòng người thưởng thức. Cũng theo ông Thành, điểm quý khác của khóm lan phi điệp đột biến này rất hiếm xuất hiện. Giới chơi lan đã dò tìm và chỉ thấy giống lan này xuất hiện có 2 cá thể ở hai nhà vườn chơi lan ở khu vực phía Nam. Ảnh: VOV Cách đây không lâu, giò lan giã hạc đột biến 5 cánh trắng này cũng được một đại gia ở Đà Nẵng bỏ ra 6,8 tỷ đồng để sở hữu. Ảnh: Dân Việt. Cây lan có dáng vẻ độc đáo, khác biệt về màu sắc, hình dạng hoa và độ dày của cánh so với loại lan thông thường. Ảnh: Dân Việt Thông tin trên VOV cho biết, giò lan giã hạc hay còn gọi là lan phi điệp ở Nghệ An được bán với giá 600 triệu cách đây vài năm. Khi nở, những bông hoa của giò lan này có 5 cánh màu trắng. Cánh chính giữa của bông hoa có màu phớt tím. Ảnh: Báo Nghệ An Trong số các loài lan, phi điệp có giá đắt tiền nhất hiện nay và cũng là loài lan được giới chơi hoa săn lùng nhiều nhất. Trong đó, phi điệp 5ct, hay còn gọi là phi điệp 5 cánh trắng - vốn là một loại lan phi điệp đột biến gen - cực kỳ quý hiếm và có giá trị cao nhất. Ảnh: Báo Nghệ An.