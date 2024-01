Vào ngày 14/1 tới đây sẽ là đúng ba tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ của Quân đội Ukraine qua sông Dnieper ở vùng Kherson, vốn gây ra nhiều tranh cãi. Mục đích là chiếm giữ một đầu cầu nhỏ ở tả ngạn sông Dnieper và sau đó tiến hành một cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Một người lính Ukraine chia sẻ: “Chúng tôi tiến vào Krynki vào giữa tháng 10/2023. Cuộc hành quân được lên kế hoạch từ trước và Quân đội Ukraine đã kiểm soát một khu vực đầm lầy dài sát bờ trái ở vị trí này. Đây thực chất là những hòn đảo nằm ở vị trí thấp giữa sông Dnieper và sông Konka và từ đó họ đổ quân. Ban đầu, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chúng tôi thậm chí còn tiến xa hơn cả ngôi làng Krynki khi tiến vào khu rừng gần như ở phía sau kẻ thù; chỉ còn vài km nữa là tới đường cao tốc và chúng tôi sẽ cắt tuyến đường. Nhưng có lệnh quay lại và tổ chức xây dựng trận địa phòng ngự ở làng Krynki” Tuy nhiên, hành động của quân Nga đã cản trở kế hoạch của Bộ chỉ huy Ukraine. Pháo binh và UAV bắt đầu tấn công dữ dội vào điểm cầu Krynki. Kết quả là lính Ukraine vượt sông đã phải hứng chịu và tiếp tục chịu tổn thất nặng nề. Dù các đơn vị Ukraine có cố gắng âm thầm đến đâu họ vẫn dễ dàng bị quân Nga trấn giữ bờ đông phát hiện ra họ đang xâm nhập. UAV của Nga luôn tuần tra săn lùng trên đầu, động cơ xuồng cao tốc ồn ào và có rất ít điểm đổ quân thích hợp. Một khi lính Ukraine bị phát hiện, người Nga sẽ truy đuổi bằng UAV loại bốn trục, để thả đạn nổ mảnh sát thương từ trên không, hoặc chỉ điểm cho súng cối nã đạn. Những người lính cho biết, thi thể bị mất trên sông gần như không thể tìm được. Nhưng vượt qua sông mới chỉ là sự khởi đầu của chuyến hành trình “sinh tử”; lúc này họ phải cơ động hàng trăm mét qua đầm lầy và vùng nước cao đến đầu gối, mà không có sự yểm trợ của hỏa lực, điều này cũng đáng sợ không kém. Các tốp vượt sông của Ukraine phải duy trì khoảng cách với nhau, mục đích là để ít nhất một người trong số họ còn sống sót và gọi điện sơ tán. Oleksandr, một người lính trinh sát 25 tuổi, nói: "Bom dẫn đường của Nga là ít đáng sợ nhất, vì bạn hiểu rằng, nếu bị ném trúng bạn sẽ không cảm thấy gì". Theo những người lính và chỉ huy Ukraine, sau gần ba tháng triển khai chiến dịch tấn công vào phía do Nga kiểm soát, Ukraine đã chiếm giữ được một số đầu cầu mỏng và dài, dọc bờ sông với chiều rộng từ 2,5km hoặc chỉ 300-500m ở một số điểm. Theo các binh sĩ Ukraine, ngôi làng Krynki vốn đã bị phá hủy là nơi Ukraine đạt được nhiều thành công nhất, cách bờ sông khoảng 2,5km. Họ cần sự hỗ trợ của pháo binh và tên lửa tầm xa cũng như hệ thống phòng không mạnh mẽ để tiến xa hơn, nhưng những thứ này đang thiếu ở miền Nam. Ngay cả việc giữ vững đầu cầu hiện tại cũng đòi hỏi người lính phải chấp nhận rủi ro rất lớn vì đạn, UAV, thuyền và các thiết bị đặc biệt như khí tài quan sát ảnh nhiệt đang bị thiếu trầm trọng. Nhiều người trong số họ gọi đó là hành động "tự sát". Bây giờ không còn nơi nào để ẩn náu ở làng Krynki, ở đây không có công sự kiên cố; về mặt tâm lý, điều đó rất khó khăn với chúng tôi. Nhiều người trong chúng tôi đã chiến đấu ở Bakhmut và các mặt trận khác, nhưng ở Krynki không có nơi nào để rút lui vì sông Konka đang ở phía sau vị trí của chúng tôi. "Một số người đã chiến đấu ở Krynki và nhiều người từ chối đến đó lần nữa. Thật không may là không thể sơ tán người chết khỏi Krynki. Việc xây dựng công sự ở bờ sông vô cùng khó khăn, chúng tôi không có thời gian để đào hầm và việc đó chẳng có ý nghĩa gì vì bạn chỉ cần đào xuống nửa mét là nước bắt đầu lõng bõng", lính Ukraine kêu ca. Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo phương Tây, lính Ukraine cho rằng, họ không hiểu sự ngoan cố của bộ chỉ huy của họ, vốn tiếp tục ném quân của mình dưới làn đạn pháo và hỏa lực các loại của quân Nga sang bờ đông sông Dnieper. "Tại sao chúng tôi tiếp tục giữ Krynki, đó là một bí ẩn đối với tất cả chúng tôi. Có lẽ có một số kế hoạch giữ Krynki ở Bộ Tổng tham mưu và chúng tôi không biết. Người Nga có nhiều UAV hơn, bao gồm cả UAV tự sát (FPV) theo tỷ lệ 1 của chúng tôi và 5–7 của họ. Quân Nga cũng có nhiều đạn hơn cho pháo thông thường hơn, hiểu đơn giản nhất là họ biến Krynki thành thao trường tập bắn của họ. Thậm chí họ có nhiều quân hơn, với tỷ lệ 1/3", một số lính Ukraine chia sẻ những vấn đề “bức xúc” của họ. Oleh, một người lính Ukraine điều khiển UAV quan sát các tuyến phòng thủ vững chắc của Nga từ bờ tây, nói: "Qua sông thực tế là không thể, lính Ukraine vượt sông Dnieper và sau đó thì sao? Họ không thể làm gì, vì tiến lên thì có người Nga trấn giữ; lùi cũng không xong vì dòng nước mênh mông chặn phía sau". Trong nhiều lính Ukraina hoạt động ở vùng Kherson, có một số lượng lớn người từ chối sang đầu cầu ở làng Krynki và thông tin này đã được tờ Strana của Ukraine đăng tải. Theo họ, những người lính bình thường không hiểu tại sao lại ra lệnh ném họ vào đầu cầu này, hết lần này đến lần khác. Rõ ràng, bất kỳ bước đột phá nào ở bờ đông hiện nay của Ukraine đều không thực tế, đặc biệt khi họ thiếu vũ khí hạng nặng. Nhiều binh lính và chỉ huy coi hoạt động này là sự cố gắng của Ukraine nhằm trấn an một số tiến bộ đối với các đồng minh phương Tây. Hành động vượt sông của Ukraine tại Kherson được Moscow đánh giá là những hành động “tự sát”, vì khi họ bắt đầu các hành động vượt sông sẽ thấy mình đang ở trong một túi lửa. Còn một người lính Ukraine thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến 38 nói: "Mọi người đang phải hy sinh để giữ lấy đống đổ nát".



