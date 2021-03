Văn Phú – Invest nhận chuyển nhượng 30% vốn tại Đầu tư Phong Phú

Như vậy, vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Phong Phú là 625 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty vẫn chưa công bố thêm thông tin về ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp mới chuẩn bị nhận chuyển nhượng.



Trước đó, Đầu tư Văn Phú - Invest đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng 360.000 cổ phần, tương ứng 60% vốn điều lệ tại CTCP Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas. Theo BCTC quý 4, tính tới 31/12/2020, Văn Phú - Invest đang sở hữu 60% vốn điều lệ tại Công ty Lilas.

Trước đó, Văn Phú thông qua kế hoạch chuyển nhượng 21% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Cồn Khương trong số 70% vốn, sau chuyển nhượng chỉ còn sở hữu 49% vốn điều lệ và không còn là công ty này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng 2,7 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Trần Việt, tương ứng 49% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, Văn Phú đạt mức lợi nhuận 200 tỷ đồng trong quý 4/2020, theo đó lũy kế cả năm đạt trên 302 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch được cổ đông giao phó.