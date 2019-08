Văn Phú - Invest được vinh danh “Top 50 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam” 

Ông Lâm Hoàng Đăng – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (bên trái) đại diện doanh nghiệp lên nhận giải.

Với chiến lược phát triển trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên tâm, mục tiêu kinh doanh nhất quán, hướng tới mục tiêu nằm trong top 5 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, thương hiệu Văn Phú - Invest phủ rộng trên toàn quốc đã đạt được các tiêu chí Hội Sở hữu trí tuệ đề ra, được ban tổ chức đánh giá cao và trao tặng chứng nhận “Top 50 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam” trong chương trình vinh danh các “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” năm 2019.

“Danh hiệu này là minh chứng cho những đóng góp, nỗ lực của Văn Phú - Invest đối với sự phát triển của ngành bất động sản, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của Văn Phú - Invest trong 16 năm qua. Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là bước đệm quan trọng, giúp nâng tầm thương hiệu, thúc đẩy mạnh mẽ và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của công ty, để Văn Phú - Invest tiếp tục ghi dấu ấn của mình, vươn tầm ra khu vực và thế giới.”, đại diện công ty chia sẻ.

Được hình thành và phát triển sau 16 năm hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã trở thành một thương hiệu uy tín với nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, kinh doanh, xây dựng và phát triển bất động sản.

Với định hướng xuyên suốt “Hợp tác – Phát triển – Bền vững”, thành công của Văn Phú - Invest thể hiện rõ nét qua các kết quả hoạt động như thiết kế, thi công các công trình, dự án quy mô lớn, triển khai nhiều dự án tiêu biểu có tầm ảnh hưởng, thay đổi bộ mặt Thủ đô như Khu đô thị Văn Phú Hà Đông, The Văn Phú Victoria, Home City, The Terra - An Hưng, The Terra – Hào Nam, Grandeur Palace Giảng Võ, khách sạn Oakwood Residence Ha Noi… cùng nhiều dự án lớn đang được phát triển tại các tỉnh thành như Lộc Bình – Thừa Thiên Huế, Cồn Khương – Cần Thơ, An Biên – Hoành Bồ, Quảng Ninh và trên địa bàn các tỉnh, thành phố giàu tiềm năng du lịch.

Năm 2017, Văn Phú - Invest lên sàn chứng khoán với mã giao dịch VPI. Công ty sớm nằm trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản có mức vốn hoá lớn nhất, luôn được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm lựa chọn.

Kinh doanh hiệu quả, quản trị minh bạch, Văn Phú - Invest luôn có được sự tin tưởng, ủng hộ của đối tác, khách hàng và cổ đông. Trong tháng 8 vừa qua, công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 16%, với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Văn Phú -Invest đã chi 256 tỷ đồng trả cổ tức cho các cổ đông. Đây là năm thứ 2 liên tiếp kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, Văn Phú – Invest tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ trên 10%.

Đây là năm thứ hai Văn Phú - Invest được vinh danh “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam”, một chứng nhận có lịch sử hơn 13 năm, được Hội sở hữu trí tuệ trực tiếp bình xét và thực hiện.

Những thương hiệu và doanh nghiệp được cấp chứng nhận này cần phải thỏa mãn đồng thời các yêu cầu về chất lượng như thương hiệu độc đáo, có tốc độ phát triển nhanh, mạnh mẽ, tính ảnh hưởng thị trường cao; sản phẩm của nhãn hiệu được ưa chuộng; cá nhân, pháp nhân là chủ Nhãn hiệu đạt tiêu chuẩn về năng lực cạnh tranh, quản lý chất lượng sản phẩm – dịch vụ; hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thân thiện và bảo vệ môi trường; doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng…

Cùng với “Top 50 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam”, Văn Phú - Invest còn nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của các Bộ, ngành thành phố Hà Nội, giải thưởng quốc tế BCI ASIA TOP 10 dành cho 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại mỗi nước khu vực Châu Á, giải thưởng BCI Asia Awards dành cho 10 nhà phát triển Bất động sản hàng đầu tại Việt Nam…