Từ khi về tay đại gia Đinh Trường Chinh, HDTC kinh doanh ra sao?

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thế Năng (64 tuổi) và Đinh Trường Chinh (49 tuổi) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Hai bị can có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Trong đó, ông Đinh Trường Chinh nổi tiếng trong giới bất động sản, đặc biệt là sau vụ Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân thâu tóm doanh nghiệp vốn Nhà nước CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC). Ngoài ra, ông này còn nổi tiếng trong lùm xùm ly hôn vớiHoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương (SN 1990).

Ban lãnh đạo HDTC.

Sở hữu nhiều dự án khủng

Theo tìm hiểu, CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ra đời vào năm 1984, trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, HDTC chính thức cổ phần hóa vào năm 2016, với vốn điều lệ 2.241,9 tỷ đồng.

Trong danh sách cổ đông của công ty này lại có sự xuất hiện của Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân do ông Đinh Trường Chinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT sở hữu tới 52,1% cổ phần, trong đó số cổ phần được chấp thuận là đầu tư chiến lược là 34,7%, 17,3% còn lại là có được do việc đấu giá công khai.

Ông Đinh Trường Chinh.

Sau cổ phần hóa, ông Đinh Trường Chinh ngồi vào ghế Chủ tịch và “chèo lái” HDTC mở rộng quỹ đất cùng hàng loạt công ty thành viên để quản lý các dự án.

Phối cảnh dự án Laimian Quy nhơn. (Nguồn: HDTC).

Một số dự án có thể kể đến như: Laimian Quy nhơn 112.95 ha (tên thương mại là Thiên Đường Xanh - Green Paradise Luxury Resort Quy Nhơn), tại quốc Lộ 19B, Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án này có 308 căn biệt thự và 7 toà căn hộ khách sạn 10 tầng; dự án Lăng Cô Spa & Resort 10 ha, nằm ngay vịnh Lăng Cô; dự án khu công nghiệp Bá Thiện 247.4 ha; sân Golf Thiên An 18 lỗ quy mô 78.32 ha; dự án Laimian City ở TP. Thủ Đức quy mô tới 24 block cung cấp 13,000 căn hộ cao cấp.

Một trong số các dự án của HDTC. (Nguồn: HDTC).

Dự án An Sương i-park quận 12, quy mô 196 căn hộ, chia làm 2 toà tháp 15 tầng nổi và 1 tầng hầm. Dự án Laimian Shophouse nằm ở khu dân cư An Sương 64 ha ở quận 12...



Doanh thu trung bình

Về kết quả kinh doanh của HDTC, sau cổ phần hóa hầu hết duy trì doanh thu trung bình 900 – 1.000 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận sau thuế dao dộng khoảng 140 tỷ đồng/năm giai đoạn 2019 – 2022.

Vốn điều lệ HDTC vào cuối năm 2022 đạt gần 2.242 tỷ đồng. Báo cáo của doanh nghiệp thời điểm cuối năm 2022 cũng cho biết có khoản phải thu 407 tỷ đồng (tiền ứng trước mua cổ phần) với ông Đinh Trường Chinh. Năm 2022, HDTC đạt hơn 713 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế gần 97 tỷ đồng, giảm 48%. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2022 gần 12.493 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Nợ vay tài chính ở mức 1.970 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,88 lần. Năm 2023, HDTC đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 200 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch tăng vốn lên 3.026,5 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 35%.

Công ty cho biết, trong năm nay, công ty sẽ đẩy nhanh công tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh và dự án Khu dân cư An Sương; Đẩy nhanh công tác đền bù, giải tỏa đối với các hộ dân vướng đền bù tại dự án An Phú An Khánh và An Sương; Thực hiện công tác thi công hạ tầng các dự án; Hoàn thiện pháp lý của khu đất tại Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9; Khu nhà ở Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

Tính tại ngày 31/12/2022, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 26,45% vốn HDTC. Hai cổ đông tổ chức khác nắm giữ cổ phần lớn là Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản FR (34,79% vốn) và Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (30% vốn). Ngoài ra, bà Đinh Châu Ngọc Hương nắm 8,67% vốn.

Trong danh sách đợt 1/2023, HDTC bị Cục thuế TP.HCM công khai là đơn vị có mức nợ thuế xếp thứ 3 trong 100 doanh nghiệp nợ với tổng tiền nợ lên tới hơn 754 tỷ đồng.