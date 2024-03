Từ 1/5, Bộ Công an cấp phép xe nước ngoài vào Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2024/NÐ-CP quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch, có hiệu lực từ ngày 1/5 tới.

Theo đó, tại Điều 4, Nghị định quy định, người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam phải thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam làm thủ tục đề nghị; doanh nghiệp có văn bản chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam của Bộ Công an cấp. Phương tiện phải có giấy đăng ký xe và gắn biển số xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực; có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực (đối với ô tô).

Đối với phương tiện cơ giới nước ngoài là xe ô tô có tay lái ở bên phải cần phải có công hàm của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam gửi Bộ Công an đề nghị và nêu rõ lý do cho phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 45 ngày, trường hợp bất khả kháng được thêm không quá 10 ngày.

Người điều khiển phương tiện cơ giới nước ngoài phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực, giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn thị thực. Trường hợp nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng; có giấy phép lái xe do nước ngoài cấp phù hợp với loại xe điều khiển và còn hiệu lực...

Điểm đáng chú ý nhất trong nghị định này là việc Chính phủ thay đổi cơ quan thực hiện chấp thuận cho tổ chức khách du lịch mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

"Việc chuyển đổi này tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế khi tổ chức thực hiện các đoàn caravan của người nước ngoài mang xe vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch. Song song đó, phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an xây dựng, dự kiến thông qua vào năm 2024 có hiệu lực từ năm 2025" - Bộ GTVT cho hay.