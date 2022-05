Aston Martin Vantage 007 Edition giới hạn 100 chiếc về Việt Nam

Cách đây vài phút, một người chuyên nhập khẩu siêu xe ở quận 5, TP HCM đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh một chiếc xe thể thao tốc độ Aston Martin Vantage đặc biệt với ngoại thất màu xám cùng các điểm nhấn màu vàng đã thu hút không ít sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Như vậy, đây đã là chiếc xe thể thao hạng sang Aston Martin Vantage thứ 3 về nước nhưng soi kỹ chiếc xe thể thao Aston Martin Vantage này sẽ thấy đây không phải là 1 chiếc xe tiêu chuẩn giống với xe Aston Martin Vantage của Hoàng Kim Khánh mà thay vào đó nhiều khả năng là Aston Martin Vantage 007 Edition đặc biệt, mẫu xe chỉ được sản xuất giới hạn 100 xe trên toàn thế giới. Lý do để giới mê xe tin rằng chiếc xe thể thao hạng sang Aston Martin Vantage thứ 3 về nước nhưng lại là xe đầu tiên thuộc phiên bản 007 Edition chỉ giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới là vì ngoại hình, tấm biển của đại lý xe nước ngoài hoàn toàn trùng khớp với một chiếc xe Aston Martin Vantage 007 Edition đã được công ty nhập khẩu tư nhân này chào bán vào cuối tháng 3. Ngoài ra, hình ảnh được chụp nhiều khả năng là trong 1 khu biệt thự sang trọng, không phải ngoài cảng hay trong showroom siêu xe quận 5 nên có thể chiếc xe thể thao tốc độ Aston Martin Vantage 007 Edition mới lộ ảnh có mặt tại dải đất hình chữ S này đã có chủ nhân cọc từ khi xe ở nước ngoài và đến nay về nước liền được bàn giao. Khác với 2 chiếc xe thể thao hạng sang Aston Martin Vantage tại Việt Nam, phiên bản Aston Martin Vantage 007 Edition có ngoại hình rất ấn tượng khi được hoàn thiện với màu sơn xám Cumberland cùng các chi tiết được hoàn thiện trong màu vàng nổi bật vàcả sợi carbon cũng được nhìn thấy rất nhiều ở ngoại hình xe hay trong khoang lái. Ở thiết kế, Aston Martin Vantage 007 Edition có lưới tản nhiệt hoài cổ với nẹp viền bằng crôm và logo Vantage in nghiêng, bên sườn xe có dấu hiệu nhận biệt đây là Aston Martin Vantage 007 Edition bao gồm logo của bộ phận cá nhân hóa của hãng ký hiệu là Q, lưới tản nhiệt tổ ong sơn mờ cùng logo Vantage, mâm xe thiết kế khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Đằng sau xe Aston Martin Vantage 007 Edition có ống xả kép thay cho ống xả đơn của Aston Martin Vantage. Cả 100 chiếc xe thể thao hạng sang Aston Martin Vantage 007 Edition được sản xuất toàn cầu đều trang bị sẵn ván trượt tuyết và khung cố định giá trượt tuyết, lấy cảm hứng từ chiếc Aston Martin Vantage V8 trong phim The Living Daylights =. Hiện chưa rõ mức giá bán của chiếc xe thể thao hạng sang Aston Martin Vantage 007 Edition đầu tiên được mang về nước, chỉ biết rằng, giá xe Aston Martin Vantage bản tiêu chuẩn trong nước có giá từ 15 tỷ đồng chưa bao gồm tùy chọn thêm. Tại thị trường nước ngoài, phiên bản giới hạn Aston Martin Vantage 007 Edition sẽ có giá khởi điểm 161.000 Bảng Anh, tương đương 4,9 tỷ đồng. Aston Martin Vantage 007 Edition vẫn được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất như bản tiêu chuẩn, "trái tim" này sản sinh ra công suất tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên đến 685 Nm. Sức mạnh trên sẽ giúp phiên bản giới hạn của Aston Martin Vantage kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, chiếc xe này có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây. Aston Martin Vantage 007 Edition đạt vận tốc tối đa 314 km/h. Video: Vén màn Aston Martin Vantage 007 Edition giới hạn.

