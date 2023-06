Volkswagen Lavida XR chỉ 330 triệu đồng, “em song sinh” của Virtus tiền tỷ

Volkswagen là một trong những thương hiệu xe nước ngoài thành công nhất ở thị trường Trung Quốc nhờ dàn sản phẩm SUV và sedan đa dạng. Để tăng cường sức cạnh tranh tại thị trường tỷ dân này, hãng đã tung ra một mẫu sedan cỡ nhỏ và giá rẻ mới mang tên Volkswagen Lavida XR 2023 mới. Tuy có cùng tên gọi nhưng mẫu xe sedan Volkswagen Lavida XR không liên quan gì đến 2 mẫu xe Lavida và Lavida Plus hiện đang bán tại Trung Quốc. Thay vào đó, Lavida XR chính là "anh em song sinh" của mẫu sedan hạng B tiền tỷ Volkswagen Virtus đang bán tại Việt Nam. Là sản phẩm của liên doanh SAIC-Volkswagen, Lavida XR được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB A0-IN tương tự Virtus. Ngay cả kích thước của mẫu xe này cũng giống hệt Volkswagen Virtus ở Việt Nam, bao gồm chiều dài 4.561 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm. Với kích thước này, xe được định vị giữa 2 đàn anh Volkswagen Lavida và Lavida Plus ở thị trường Trung Quốc. Tương tự kích thước, thiết kế tổng thể của Volkswagen Lavida XR cũng khá giống với Virtus tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số chi tiết ngoại thất như đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt, hốc gió trung tâm trên cản trước, vành la-zăng, nẹp mạ crôm ở cản sau và đèn phản quang của mẫu xe này đã thay đổi so với Volkswagen Virtus. Volkswagen Lavida XR được trang bị đèn pha LED toàn phần, vỏ đèn hậu màu tối và vành hợp kim 16 inch với thiết kế 5 chấu kép. Hốc gió trung tâm của xe có thêm những chi tiết mạ crôm trang trí nên bớt đơn điệu so với Volkswagen Virtus ở Việt Nam. Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen Lavida XR có những màu sơn ngoại thất như xanh lam, xanh dương, đỏ, trắng và đen. Trong đó, xanh lam là màu sơn không dùng cho Volkswagen Virtus ở Việt Nam. Tương tự ngoại thất, nội thất của Volkswagen Lavida XR tại Trung Quốc cũng gần như được bê nguyên từ Virtus sang. Bên trong mẫu xe này xuất hiện ghế bọc da, vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, phanh tay chỉnh cơ và cửa sổ trời. Tuy nhiên, xe ở Trung Quốc chỉ dùng màn hình cảm ứng 8 inch thay vì 10 inch như Volkswagen Virtus tại Việt Nam. Hàng ghế sau của Volkswagen Lavida XR không có cửa gió điều hòa. Phía sau ghế là khoang hành lý có thể tích 498 lít, giảm 23 lít so với Volkswagen Virtus. Không chỉ thiết kế và trang bị, Volkswagen Lavida XR còn dùng động cơ riêng, không giống Virtus. Theo đó, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 108 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Volkswagen Virtus ở Việt Nam dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Động cơ này cũng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái và phanh chủ động. So với Volkswagen Virtus ở Việt Nam, Lavida XR nhỉnh hơn về mặt trang bị an toàn. Dự kiến, Volkswagen Lavida XR 2023 giá rẻ sẽ được tung ra tại thị trường Trung Quốc vào ngày 13/6 tới đây, xe có mức giá khởi điểm dưới 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 330 triệu đồng). Trong khi đó, Volkswagen Virtus ở Việt Nam có giá lên đến 949 triệu đồng cho bản Elegance và 1,069 tỷ đồng cho bản Luxury dù cùng phân khúc với Toyota Vios, Honda City cũng như Hyundai Accent. Video: Chi tiết Volkswagen Lavida Plus 2023 mới.

Volkswagen là một trong những thương hiệu xe nước ngoài thành công nhất ở thị trường Trung Quốc nhờ dàn sản phẩm SUV và sedan đa dạng. Để tăng cường sức cạnh tranh tại thị trường tỷ dân này, hãng đã tung ra một mẫu sedan cỡ nhỏ và giá rẻ mới mang tên Volkswagen Lavida XR 2023 mới. Tuy có cùng tên gọi nhưng mẫu xe sedan Volkswagen Lavida XR không liên quan gì đến 2 mẫu xe Lavida và Lavida Plus hiện đang bán tại Trung Quốc. Thay vào đó, Lavida XR chính là "anh em song sinh" của mẫu sedan hạng B tiền tỷ Volkswagen Virtus đang bán tại Việt Nam. Là sản phẩm của liên doanh SAIC-Volkswagen, Lavida XR được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB A0-IN tương tự Virtus. Ngay cả kích thước của mẫu xe này cũng giống hệt Volkswagen Virtus ở Việt Nam, bao gồm chiều dài 4.561 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm. Với kích thước này, xe được định vị giữa 2 đàn anh Volkswagen Lavida và Lavida Plus ở thị trường Trung Quốc. Tương tự kích thước, thiết kế tổng thể của Volkswagen Lavida XR cũng khá giống với Virtus tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số chi tiết ngoại thất như đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt, hốc gió trung tâm trên cản trước, vành la-zăng, nẹp mạ crôm ở cản sau và đèn phản quang của mẫu xe này đã thay đổi so với Volkswagen Virtus. Volkswagen Lavida XR được trang bị đèn pha LED toàn phần, vỏ đèn hậu màu tối và vành hợp kim 16 inch với thiết kế 5 chấu kép. Hốc gió trung tâm của xe có thêm những chi tiết mạ crôm trang trí nên bớt đơn điệu so với Volkswagen Virtus ở Việt Nam. Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen Lavida XR có những màu sơn ngoại thất như xanh lam, xanh dương, đỏ, trắng và đen. Trong đó, xanh lam là màu sơn không dùng cho Volkswagen Virtus ở Việt Nam. Tương tự ngoại thất, nội thất của Volkswagen Lavida XR tại Trung Quốc cũng gần như được bê nguyên từ Virtus sang. Bên trong mẫu xe này xuất hiện ghế bọc da, vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, phanh tay chỉnh cơ và cửa sổ trời. Tuy nhiên, xe ở Trung Quốc chỉ dùng màn hình cảm ứng 8 inch thay vì 10 inch như Volkswagen Virtus tại Việt Nam. Hàng ghế sau của Volkswagen Lavida XR không có cửa gió điều hòa. Phía sau ghế là khoang hành lý có thể tích 498 lít, giảm 23 lít so với Volkswagen Virtus. Không chỉ thiết kế và trang bị, Volkswagen Lavida XR còn dùng động cơ riêng, không giống Virtus. Theo đó, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 108 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Volkswagen Virtus ở Việt Nam dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Động cơ này cũng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái và phanh chủ động. So với Volkswagen Virtus ở Việt Nam, Lavida XR nhỉnh hơn về mặt trang bị an toàn. Dự kiến, Volkswagen Lavida XR 2023 giá rẻ sẽ được tung ra tại thị trường Trung Quốc vào ngày 13/6 tới đây, xe có mức giá khởi điểm dưới 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 330 triệu đồng). Trong khi đó, Volkswagen Virtus ở Việt Nam có giá lên đến 949 triệu đồng cho bản Elegance và 1,069 tỷ đồng cho bản Luxury dù cùng phân khúc với Toyota Vios, Honda City cũng như Hyundai Accent. Video: Chi tiết Volkswagen Lavida Plus 2023 mới.