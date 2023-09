'Bộ sậu' đằng sau nhóm cổ đông Toàn Tín Phát vừa gom 50 triệu cổ phiếu HPX

Được biết, Toàn Tín Phát thành lập tháng 10/2021 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ theo thay đổi gần nhất là 40 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập Toàn Tín Phát gồm ông Hoàng Văn Toàn (89%), ông Nguyễn Đức Khương (5,5%) và ông Vũ Hồng Sơn (5,5%).

Trong đó, ông Toàn từng có thời gian làm cổ đông lớn của CTCP DNP Holding (HNX: DNP) sau khi mua vào 2,74 triệu cổ phiếu DNP, nâng sở hữu lên 6,5% vào tháng 1/2023.

Còn ông Vũ Hồng Sơn từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) từ tháng 1/2012 đến 14/10/2020.