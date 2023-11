Trước khi rớt giá vẫn ế, tôm hùm bông đắt cỡ nào?

So với đầu năm nay, giá tôm hùm bông tại Khánh Hòa hiện chỉ còn một nửa rẻ, chưa từng có nhưng vẫn không có thương lái đến mua. Ảnh: Facebook Hiện tại, giá tôm hùm bông dao động từ 650.000 - 1 triệu đồng/kg. Giá rẻ, người nuôi muốn bán nhưng thương lái không mua. Ảnh: NLĐ Trước đây, tôm hùm bông được xếp vào loại hải sản cao cấp, đắt đỏ bậc nhất, giá 2 - 3 triệu đồng/kg, thậm chí có lúc giá tới 4 - 5 triệu đồng/kg. Ảnh: Facebook Vì thế, tôm hùm size to 4 - 5 kg/con có giá lên tới 20 triệu đồng/con. Ảnh: Facebook Mặc dù giá đắt nhưng tôm hùm bông là mặt hàng hiếm nên có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Ảnh: Facebook Theo các chủ cửa hàng hải sản, tôm hùm bông tự nhiên cỡ khủng đắt gấp nhiều lần so với các loại hải sản cao cấp khác trên thị trường và rất khó dể mua. Ảnh: Facebook Tôm hùm bông tự nhiên được đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa, đảo Côn Đảo... Ảnh: Facebook Tôm hùm bông có nhiều kích cỡ, trọng lượng trung bình từ 1,5 - 2 kg, những con to lên tới 4 - 5 kg/con, dài từ 30 - 50 cm. Ảnh: Facebook Vỏ tôm hùm bông màu xanh nước biển đặc trưng, pha một chút màu xanh lá. Đầu và gai của tôm có đốm màu cam. Ảnh: Daohaisan Thịt tôm hùm bông được nhận xét là ngon nhất, vị ngọt, thịt dai, giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: SeafoodTận mục tôm hùm đất “tàn phá” hơn ốc bươu vàng

So với đầu năm nay, giá tôm hùm bông tại Khánh Hòa hiện chỉ còn một nửa rẻ, chưa từng có nhưng vẫn không có thương lái đến mua. Ảnh: Facebook Hiện tại, giá tôm hùm bông dao động từ 650.000 - 1 triệu đồng/kg. Giá rẻ, người nuôi muốn bán nhưng thương lái không mua. Ảnh: NLĐ Trước đây, tôm hùm bông được xếp vào loại hải sản cao cấp, đắt đỏ bậc nhất, giá 2 - 3 triệu đồng/kg, thậm chí có lúc giá tới 4 - 5 triệu đồng/kg. Ảnh: Facebook Vì thế, tôm hùm size to 4 - 5 kg/con có giá lên tới 20 triệu đồng/con. Ảnh: Facebook Mặc dù giá đắt nhưng tôm hùm bông là mặt hàng hiếm nên có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Ảnh: Facebook Theo các chủ cửa hàng hải sản, tôm hùm bông tự nhiên cỡ khủng đắt gấp nhiều lần so với các loại hải sản cao cấp khác trên thị trường và rất khó dể mua. Ảnh: Facebook Tôm hùm bông tự nhiên được đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa, đảo Côn Đảo... Ảnh: Facebook Tôm hùm bông có nhiều kích cỡ, trọng lượng trung bình từ 1,5 - 2 kg, những con to lên tới 4 - 5 kg/con, dài từ 30 - 50 cm. Ảnh: Facebook Vỏ tôm hùm bông màu xanh nước biển đặc trưng, pha một chút màu xanh lá. Đầu và gai của tôm có đốm màu cam. Ảnh: Daohaisan Thịt tôm hùm bông được nhận xét là ngon nhất, vị ngọt, thịt dai, giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Seafood Tận mục tôm hùm đất “tàn phá” hơn ốc bươu vàng