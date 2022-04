Trực thăng khai thác ngắm toàn cảnh TP HCM từ trên cao là loại nào?

Tour du lịch ngắm TP HCM từ trên cao là sản phẩm dịch vụ mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại TP HCM, bắt đầu từ ngày 29/4. Ảnh: Báo giao thông Các chuyến bay đầu tiên dịp 30/4 đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng giá ưu đãi dao động từ 4 - 5 triệu đồng/khách cho 40 phút bay. Ảnh: Báo tin tức Theo đại diện công ty trực thăng miền Nam, hai loại trực thăng đưa vào khai thác du lịch tại TP HCM là AW-189 (sản xuất tại Italy, chở tối đa 16 khách) và EC-155B1 (Pháp, chở tối đa 12 khách). Ảnh: Người lao động AW-189 là dòng trực thăng vận tải tầm trung hiện đại nhất, do AgustaWestland (Ý) sản xuất, được đưa vào khai thác thương mại từ năm 2014. Ảnh: tructhang.vn AW-189 được trang bị 2 động cơ General Electric CT7-2E1, có trọng tải cất cánh tối đa 8,6 tấn, khả năng chuyên chở từ 16 khách, vận tốc trung bình 268-278 km/giờ với tầm bay tối đa đạt 907 km. Ảnh: tructhang.vn Khoang hành khách được thiết kế với 16 ghế tiêu chuẩn. Ngoài ra, bên trong trực thăng còn thiết kế tiện nghi, khả năng cách âm tốt, trang bị hệ thống điều hòa trong khoang hành khách...Ảnh: tructhang.vn Chiếc trực thăng AW-189 đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Hàng không châu Âu (EASA). Ảnh: Vnhs Trong khi đó, EC-155B1 do Airbus Helicopters (Pháp) sản xuất, được trang bị hai động cơ Arriel 2C2, một phiên bản tiếp theo của họ máy bay Dauphin nổi tiếng bởi tính linh hoạt và sang trọng. Ảnh: Vnhs EC-155 B1 có năm cánh quạt với độ rung thấp, mức độ tiếng ồn dưới 4,6 dB (dưới mức quy định của ICAO), phù hợp trong vận chuyển hành khách trên biển và dùng cho các chuyến bay chuyên cơ. Ảnh: tructhangvinhhalong Ghế ngồi trên trực thăng EC-155B1. Ảnh: tructhangvinhhalong EC-155B1 có tốc độ bay 225-276 km/giờ và tầm bay tối đa 671 km. Ảnh: Vnhs Video: Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

