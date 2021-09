“Nội soi” Boeing 737 Max được đề xuất cho phép nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày 20/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép Cục Hàng không Việt Nam thực hiện các thủ tục để cho phép máy bay Boeing 737 Max được phép hoạt động bay đi/đến lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: VNA Boeing 737 Max là dòng máy bay phản lực thân hẹp một lối đi được phát triển bởi hãng Boeing Commercial Airplanes. Đây cũng là phiên bản thế hệ thứ tư của dòng 737 Next Generation series. Ảnh: Boeing Boeing 737 Max cũng là dòng máy bay quan trọng nhất và đắt khách nhất của hãng sản xuất Boeing. Ảnh: Boeing Boeing 737 Max ra mắt vào tháng 12/2015 và có chuyến bay đầu tiên vào tháng 1/2016. Các biến thể của dòng máy bay này là 737 Max 7, 737 Max 8, 737 Max 9, 737 Max 10, 737 Max 200. Ảnh: Boeing Để tạo ra 737 Max, hãng đã thay đổi thiết kế đáng kể so với dòng 737 trước đó. Thiết kế cánh mới của 737 Max giúp giảm 1,8% mức tiêu thụ nhiên liệu so với các thế hệ hiện hành. Ảnh: Boeing Boeing 737 Max có từ 138 - 204 chỗ ngồi, tùy vào từng biến thể. Bên trong được thiết kế hiện đại với hệ thống đèn LED giúp làm tăng cường cảm giác rộng rãi. Ảnh: Insider Ghế ngồi trên máy bay được trang bị màn hình giải trí hiện đại. Ảnh: Insider Khu vực để hành lý rộng rãi. Ảnh: Insider Buồng lái phi công được bố trí hợp nhất, gọn gàng. Ảnh: Insider Từ năm 2019, Boeing đã phải đối mặt với một số cuộc điều tra về thiết kế của máy bay Boeing 737 Max sau hai vụ rơi máy bay của Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10/2018 và của Ethiopian Airlines hồi tháng 3/2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Ảnh: Insider Các điều tra sơ bộ cả hai vụ tai nạn trên cho thấy lỗi hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS) được thiết kế đặc biệt cho dòng 737 Max, có thể là nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Ảnh: Boeing Hiện nay 178 trong tổng số 195 Nhà chức trách hàng không trên thế giới đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động đối với máy bay Boeing 737 Max. Ảnh: Insider Video: Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

