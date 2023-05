Trụ sở Cục Hàng Không, Tôn Hoa Sen, Diêm Thống Nhất... vi phạm PCCC

Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) vừa công bố công khai danh sách 83 công trình trên địa bàn chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng đã đưa vào hoạt động, trong đó có nhiều trường học, các cơ sở sản xuất hoá chất, kinh donh ô tô, điện máy...



Đáng chú ý, trong danh sách này có trụ sở Cục hàng không Việt Nam (số 119 phố Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy); Công ty CP Diêm Thống Nhất (số 670 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang); Công ty CP tập đoàn Tôn Hoa Sen (Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, Phúc Lợi) cùng 80 công trình khác trên địa bàn quận Long Biên chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

Cùng đó là nhiều trụ sở, toà nhà các đơn vị lớn như: Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (ngõ 467 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng); Công ty CP xây lắp 1 (Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy); Công ty CP giấy Hải Tiến (Khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn); Công ty CP Cầu 12 (số 463 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng); Công ty CP Cầu 14 (số 144/95 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng); toà nhà Công ty CP Haprosimex (545 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy); Công ty CP sản xuất phụ liệu may Hữu Nghị (301 – 303 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi).

Trụ sở Công ty CP Diêm Thống Nhất - một trong 83 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC trên địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội (ảnh: Internet).

Tương tự, hàng loạt các trường học cũng nằm trong danh sách trên, như: Trường mầm non Hoa Sen (tổ 27, phường Đức Giang); trường Tiểu học Ngô Gia Tự, trường THCS Ngô Gia Tự (ngõ 528 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang); trường mầm non Việt Hưng (tổ 4 Việt Hưng); trường Tiểu học Việt Hưng (số 82 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng); trường THCS Đô thị Việt Hưng (Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên); trường mầm non Thăng Long Kidmart (số 37, ngõ 67 phố Đức Giang); trường mầm non Sơn Ca (số 26, ngõ 66 Ngọc Lâm); trường tiểu học Vũ Xuân Thiều (số 149 ngách 465/147 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng); trường mầm non Tuổi Hoa (tổ 4 Phúc Lợi); trường THCS Ngọc Lâm (phường Bồ Đề).

Hay, một số đơn vị nằm trong Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, Phúc Lợi cũng chưa được nghiệm thu về PCCC như: Công ty TNHH vận tải thương mại Trường Hưng; Công ty CP thép Chương Dương; Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp; Công ty TNHH Lexim.

Ngoài ra, một số đơn vị liên quan đến ngành hàng không, kinh doanh ô tô cũng nằm trong danh sách trên, gồm: Công ty CP xăng dầu hàng không (Bồ Đề); Công ty CP nhựa cao cấp hàng không, Công ty CP in hàng không (ngõ 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề); Công ty CP cung ứng dịch vụ hàng không (ngõ 196 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề); Công ty CP Xe lửa Gia Lâm (số 551 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy); Công ty TNHH kinh doanh ô tô NISU (số 499 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng); Showroom Phúc Đồng Long Biên (Đàm Quang Trung, phường Phúc Đồng); Công ty CP Anycar Việt Nam, Trung tâm trưng bày ô tô và xưởng dịch vụ Huyndai – Công ty CP ô tô Thành An, Xưởng ô tô Long Biên Ford – Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Long Biên, Xưởng ô tô Toàn Cầu đều có cùng địa chỉ tại số 3+5 Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy…

Mặt khác, nhiều chợ, đơn vị sản xuất, kinh doanh chất dễ cháy, hoá chất, điện máy... cũng chưa được nghiệm thu về PCCC bị “bêu tên” gồm: Xưởng sản xuất thuốc sát trùng Đức Giang (tổ 18 Thượng Thanh); Công ty CP bột giặt hoá chất Đức Giang (số 18/44 Đức Giang, phường Thượng Thanh); chợ Thạch Bàn (tổ 5 Thạch Bàn); chợ Gia Lâm (ngõ 366 Ngọc Lâm); chợ Vũ Xuân Thiều (số 42A Vũ Xuân Thiều); chợ Ngọc Thụy (số 264 Ngọc Thuỵ); hệ thống siêu thị điện máy Media Mart (số 100 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên); siêu thị điện máy HC (549 Nguyễn văn Cừ, Gia Thụy); siêu thị Media Mart Long Biên (số 3 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy); Hợp tác xã Song Long (Bồ Đề)…