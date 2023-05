Nhà gương khổng lồ ở Hà Nội gây hiếu kỳ cho nhiều người

Nhà gương kính khổng lồ đặt tại không gian vườn hoa Diên Hồng (vườn hoa Con Cóc) đang là điểm nhấn đặc biệt của Hà Nội mấy ngày gần đây. Theo tìm hiểu, đây là công trình nằm trong triển lãm Top 10 Awards Pavilion - Vinh danh những thiết kế nhà ở và nội thất nổi bật của năm 2022. Khối gương kính to lớn 4 phía tạo thành những hình ảnh phản chiếu độc đáo, trở thành điểm check in mới của giới trẻ Hà thành. Hình ảnh phản chiếu thú vị tạo thành một không gian check in được nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh "sống ảo". Nhiều người còn nhận xét khối gương kính khổng lồ này không khác gì điểm check in ở nước ngoài, vừa đẹp lại độc đáo. Được dựng lên vào dịp cuối tuần nên khối gương kính này là điểm check in ở Hà Nội được giới trẻ quan tâm. Theo ban tổ chức, công trình được bao quanh bởi hệ thống vách đứng khung thép và gương nhằm tạo ra những hiệu ứng đặc biệt. Người dân tới tham quan sẽ có cảm giác toàn bộ khu vực vườn hoa như rộng lớn hơn. Đây là một công trình độc đáo nằm ở vị trí giữa trung tâm Thủ đô nên thu hút rất nhiều du khách và bạn trẻ tới thưởng lãm. Sự phản chiếu qua những tấm kính được các bạn trẻ tạo hình độc đáo và lưu lại những khoảnh khắc thú vị. Tấm gương lớn phản chiếu không gian 4 phía cực "ảo" trước nay chưa từng xuất hiện tại Hà Nội. Phía bên trong 4 tấm kính lớn là khu trưng bày các thiết kế đoạt giải nhà ở và nội thất được giới thiệu đến công chúng. Công trình được bao quanh bởi hệ thống vách đứng khung thép và gương nhằm tạo ra những hiệu ứng đặc biệt. Ngoài ra triển lãm hình vuông được thiết kế xung quanh đài phun nước Con Cóc càng thêm ấn tượng hơn.

