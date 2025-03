Bật mí loại hạt nhỏ xíu “đắt hơn vàng” 240 triệu đồng/kg

Giữa những giống sâm đắt đỏ trên thế giới, Việt Nam tự hào sở hữu loại sâm quý hiếm, đó là sâm Ngọc Linh. Ảnh: Sâm Ngọc Linh Kon Tum Sâm Ngọc Linh còn ược biết đến với nhiều tên gọi như sâm Việt Nam, Khu Năm (sâm K5), sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm)...Ảnh: Quang Nam Loại sâm này có rễ nhiều đốt, cong ngoằn ngoèo, màu nâu hoặc vàng xám. Trên thân nổi vết vân ngang chia phần thân rễ thành nhiều đốt và nhiều sẹo. Ảnh: Facebook Không chỉ củ, lá và quả sâm Ngọc Linh cũng giàu dinh dưỡng. Trong đó, quả của sâm Ngọc Linh nhỏ xíu nhưng đôi khi "đắt như vàng", thậm chí có thời điểm giá lên tới 240 triệu đồng/kg. Ảnh: MaysayAnhDuong Do mức giá "trên trời" nên có người không dám mua cân mà chỉ dám đếm hạt tính tiền. Ảnh: Suckhoedoisong Sâm Ngọc Linh vốn mọc hoang dại trên dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ, trải dài giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Ảnh: VOV Để tìm được loại sâm quý hiếm này, nhiều người đến khu vực Trung Trung Bộ, đặc biệt là các huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông thuộc tỉnh Kon Tum, cùng với huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh: DrQuynh Sâm Ngọc Linh thường ẩn mình dưới bóng râm của rừng nguyên sinh, gần những dòng suối và nền đất giàu mùn. Ảnh: SamdayKontum Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, thân rễ và thân củ của sâm Ngọc Linh chứa 52 hợp chất Saponin và là một trong những loại sâm có hàm lượng Saponin nhiều nhất thế giới. Ảnh: YouMed Do vậy, giá sâm Ngọc Linh dao động từ 90-300 triệu đồng/kg. Thậm chí, những củ sâm lớn tìm thấy trong tự nhiên được lùng mua cả tỷ đồng. Ảnh: Người lao động Ngoài củ, lá, quả, hạt sâm ngọc linh cũng được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo đó, lá sâm Ngọc Linh được săn lùng ráo riết với giá từ 10-12 triệu đồng/kg lá tươi và 150 triệu đồng/kg lá khô. Ảnh: Internet Thời gian gần đây, hạt sâm Ngọc Linh trở thành loại hạt có giá cao nhất tại Việt Nam, thậm chí vượt qua cả giá vàng, với mức giá dao động từ 110.000-120.000 đồng/hạt. Ảnh: Báo Nông nghiệp

