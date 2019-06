Tranh đề tài thuận buồm xuôi gió được treo thế này, phong thuỷ nhà chẳng cần bàn nhiều

Tranh thuận buồn xuôi gió không chỉ đem đến cho không gian phòng sự mới mẻ, tạo ấn tượng với những vị khách quý đến chơi nhà mà nó còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Nếu biết cách treo tranh thuận buồm xuôi gió ở vị trí hợp phong thủy sẽ mang đến nhiều điều may mắn, tài lộc cho bản thân và gia đình.



Cũng giống như những bức tranh phong thủy khác, việc treo tranh thuận buồm xuôi gió trong nhà sẽ mang lại cho bạn những điều tốt lành. Theo đó, với những người làm ăn, kinh doanh thì khi treo tranh thuận buồm xuôi gió hợp tuổi và vận mệnh theo phong thủy sẽ buôn may bán đắt, công việc kinh doanh suôn sẻ, thuận lợi, xuôi chèo mát mái như con thuyền xuôi gió khi ra ngoài biển khơi.

Đối với những người đi làm ăn xa thì treo tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió sẽ mang lại sự bình an, tránh gặp phải những điều không may và có cơ hội làm ăn phát đạt. Đó chính là lý do mà rất nhiều gia đình, công ty lựa chọn tranh thuận buồm xuôi gió để bày trí trong phòng khách gia đình hay phòng làm việc, phòng tiếp khách của công ty.

Cách treo tranh thuận buồm xuôi gió hợp phong thủy





- Treo tranh theo ngũ hành: tranh thuận buồm xuôi gió thuộc hành Thủy nên rất hợp với những người mệnh Mộc. Ngoài ra, thì người mệnh Kim cũng có thể treo được bức tranh này để mang lại những điều tốt lành cho bản thân. Những người mệnh Hỏa thì tuyệt đối không nên treo tranh vì có thể mang lại vận xấu, những điều không may.

- Cách treo tranh thuận buồm xuôi gió theo hướng nhà: Nếu treo ở hướng Bắc thì có thể giúp bạn tăng khả năng lãnh đạo, tổ chức. Treo hướng Đông sẽ giúp gia chủ điều hòa nguồn năng lượng, tăng năng lượng tốt và giảm năng lượng xấu.

- Tuyệt đối không treo tranh ở hướng Nam vì đây là hướng của Lửa gây xung khắc và bất lợi cho con đường sự nghiệp của gia chủ.

- Treo tranh phong thủy theo tuổi: tranh thuận buồm xuôi gió rất hợp với người tuổi Tuất. Ngoài ra, những người tuổi Nhâm Ngọ ( 1942), tuổi Kỷ Hợi (1959), Nhâm Tý (1972),… cũng có thể treo tranh.

- Bạn nên lưu ý về kích thước của bức tranh: nên chọn tranh có kích thước phù hợp với không gian, diện tích phòng, khoảng trống tường treo tranh. Không nên chọn tranh có kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ khiến căn phòng trở nên lộn xộn, mất thẩm mỹ.

- Màu sắc của bức tranh nên tương đồng, cùng tone màu với gối tựa hoặc sofa. Hoặc bạn có thể chọn tranh có gam màu nổi bật so với màu tường để tạo điểm nhấn cho căn phòng.

- Không treo bức tranh này ở phòng ngủ vì có thể khiến gia chủ khó ngủ, ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe của gia chủ.

Hy vọng những chia sẻ kiến thức phong thuỷ ở trên giúp bạn hiểu được tác dụng của bức tranh thuận buồn xuôi gió, và cách treo bức tranh phù hợp nhất trong nhà.