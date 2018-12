Bí kíp làm ấm nhà mà không cần phải bật điều hòa

1. Làm ấm nhà bằng mùi hương

Nghe có vẻ khó tin nhưng mùi hương cũng là một trợ lý đắc lực giúp sưởi ấm cho ngôi nhà bạn vào mùa đông. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, các sản phẩm thơm như nến thơm, sáp thơm, nước hoa… đều có tác dụng đáng kể trong việc tác động lên cảm xúc của con người.

2. Đóng chặt tất cả các cửa phòng



Vào mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt như những ngày gần đây thì có một cách vô cùng đơn giản để giữ ấm cho ngôi nhà của mình đó là bạn hãy nhớ đóng tất cả cửa các phòng lại dù căn phòng có đang sử dụng hay không.

Việc làm này sẽ khiến hơi nóng tập trung lại trong một diện tích nhất định trong nhà và khiến nơi đó được ấm hơn. Hãy hình thành thói quen đóng cửa khi ra khỏi phòng, đó là cách cực kỳ đơn giản mà không hề tốn chi phí để giữ ấm ngôi nhà trong mùa đông lạnh lẽo.

3. Sử dụng rèm cửa nặng để ngăn chặn nhiệt thoát ra khỏi cửa sổ

Khoảng 40% nhiệt từ trong nhà thoát ra vào mùa đông là từ cửa sổ. Một chiếc rèm nặng, che kín hết các phần khung cửa sẽ giảm bớt phần nhiệt ấm thoát ra bên ngoài và nhiệt lạnh tràn vào bên trong. Nếu không có sẵn rèm cửa mùa đông, bạn có thể tự treo thêm lớp rèm bằng chăn ga, quần áo.

4. Bịt kín các chỗ hở và vết nứt

Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp bạn đừng bỏ qua một khe cửa nhỏ nào vì đó sẽ là nơi gió lạnh lọt vào nhà cũng như hơi ấm bên trong bị thoát ra.

Đối với khe nhỏ chúng ta có thể làm viền nhựa hay trát xung quanh, với khe lớn bạn phải cân nhắc lắp lại cửa và thêm kính, bạn cũng có thể trám chỗ hở, nứt trên tường… Những cách này tưởng chừng rất đơn giản nhưng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

5. Dùng nilong có bóng khí giữ nhiệt cửa kính

Chiếc túi nilon có bóng khí hay được dùng để bảo vệ những món đồ dễ vỡ tránh bị va đập. Tuy nhiên, ít ai biết, vào mùa đông, chúng còn có thể được tận dụng làm vật cách nhiệt cửa sổ. Theo nghiên cứu, những ô cửa bằng kính dù kín tới đâu cũng ẩn chứa khả năng thoát nhiệt. Việc thoát nhiều nhiệt ra khỏi phòng làm người dùng hao tốn tiền nhiều hơn vào các vật dụng sưởi ấm hoặc điều hòa. Lớp không khí trong từng ô bong bóng sẽ là một rào cản, ngăn chặn sự mất nhiệt qua ô cửa.

Xịt nước dạng sương lên trên bề mặt để làm ẩm ô cửa rồi dùng tay áp miếng túi bóng đã được cắt vừa vặn lên trên. Tuy trông hơi xấu xí nhưng gia đình sẽ tiết kiệm được lượng điện kha khá khi căn phòng sẽ trở nên giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ hơn vào mùa hè.

6. Treo tranh ảnh trên tường

Một lí do mà bạn cảm thấy lạnh là do bức xạ từ môi trường xung quanh. Đây là lý do tại sao nhà của bạn cảm thấy rất lạnh ngay cả khi vẫn bật máy sưởi. Mặc dù không khí nhanh chóng nóng lên, các bức tường mất nhiều thời gian để ấm dần và bạn vẫn cảm thấy rùng mình. Gạch hoặc tường đá cách nhiệt tốt hơn so với kính, nhưng chúng vẫn khá lạnh. Nếu đo nhiệt độ từng nơi trong nhà thì tường thường lạnh hơn so với không khí từ 3-4oC.

May mắn thay, bạn có thể làm giảm đáng kể thất thoát năng lượng bằng cách treo tranh ảnh hoặc gương. Ngay cả một poster đơn giản cũng có thể nâng cao nhiệt độ bề mặt khoảng 1oC và cắt giảm 1/4 năng lượng bị mất. Tranh ảnh được đóng khung hoặc gương tốt hơn, hoặc bạn cũng có thể treo các loại thảm trang trí.

7. Sử dụng lò nướng, lò vi sóng

Vào những ngày lạnh, những món nướng, rán,...sẽ khiến ngôi nhà của bạn ấm áp hơn, đặc biệt là trong phòng bếp. Đừng ngại nướng thịt một con gà hay vài miếng bít tết vào ngày hôm nay. Bạn nên hạn chế các món ăn tạo ra nhiều hơi nước trong không khí như luộc, hấp,...Độ ẩm không khí càng cao thì bạn càng cảm thấy rét buốt.