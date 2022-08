Trà sữa bẩn, kém chất lượng tràn lan... sao người Việt vẫn mê?

Theo báo cáo của Momentum Works và qlub vừa công bố, cơn sốt trà sữa đã tạo ra một thị trường gần 3,7 tỷ USD tại khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đứng thứ ba với quy mô hơn 360 triệu USD (tương đương hơn 8.500 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, trà sữa là một trong những sản phẩm được giới trẻ ưa thích nhất. Tuy nhiên, tình trạng trà sữa "bẩn", kém chất lượng vẫn luôn là nỗi lo của người tiêu dùng. Thời gian qua, liên tiếp các vụ nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng rất lớn bị cơ quan chức năng thu giữ khiến dư luận xôn xao.

Trà sữa là đồ uống được giới trẻ Việt ưa chuộng. Ảnh: Internet

Phát hiện chất bảo quản trong trà sữa tại Hà Nội vượt ngưỡng

Đầu tháng 8 vừa qua, Đội Quản lý Thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đại lý chuyên phân phối các nguyên liệu dùng để pha chế trà sữa trên địa bàn phường Phú Lãm (Hà Đông, Hà Nội), cơ quan quản lý thị trường đã lấy mẫu một số sản phẩm thạch dừa, trân châu tươi, trân châu 3Q... để giám sát chất lượng khi lưu thông trên thị trường.

Các sản phẩm này đều do công ty TNHH Minh Hạnh Food có địa chỉ tại thôn Bình Phú, xã Phú Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phân phối, có hóa đơn chứng từ và bản tự công bố về chất lượng sản phẩm.

Theo Zing, Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã lấy 7 mẫu hàng hóa có tại kho hàng và gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Kết quả, tất cả những sản phẩm lấy mẫu đều có chỉ tiêu về chất bảo quản không đúng so với quy định và với bản tự công bố về chất lượng của doanh nghiệp. Đáng chú ý, riêng mẫu thạch dừa 3Q có 2 chỉ số chất bảo quản Natri Benzoat và Kali Sorbat đều vượt ngưỡng hơn 2 lần so với hàm lượng mà cơ sở sản xuất tự công bố.

Thu giữ hàng tấn nguyên liệu trà sữa ẩm mốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ mang thương hiệu Royal tea, Gongcha

Chiều 24/6/2021, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội chủ trì phối hợp với Tổ công tác 368 (Tổng cục QLTT) kiểm tra một cơ sở kinh doanh và 3 kho cất giấu hàng hoá thuộc Công ty TNHH Mr. Drink Việt Nam và phát hiện nguồn nguyên liệu làm trà sữa không thể kinh hãi hơn.

Đội QLTT số 17 thu giữ nhiều sản phẩm làm trà sữa ẩm mốc, không đảm bảo. Ảnh: Tổng cục QLTT

Hàng hóa tại cơ sở chủ yếu là nguyên liệu chế biến đồ uống, đặc biệt là nguyên liệu chế biến trà sữa như trân châu; siro hương vị đường đen và đường nâu, bột pha trà sữa mang thương hiệu Royal Tea, Gong Cha... cùng hàng trăm nghìn nhãn phụ hàng hoá.

Nhiều loại sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Thoidaiplus

Tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa được đóng trong các thùng carton và bao tải dứa màu xanh. Nhiều thùng hàng đã bị bật tung, ẩm mốc, vương vãi dưới nền nhà. Dưới nền các kho hàng là ngổn ngang rác và các tệp giấy in nhãn phụ.



Đoàn kiểm tra cho biết, hàng hoá tại cơ sở này có dấu hiệu kinh doanh hàng hoá nhập lậu và gian lận thương mại.

Thu giữ lượng lớn nguyên liệu trà sữa nhập lậu

Theo VTV, sáng 20/5/2020, lực lượng chức năng thuộc Đội 4 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với kho hàng nằm ở đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Ảnh: VTV

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ được một số lượng lớn nguyên liệu dùng để làm trà sữa, bao gồm các loại khác nhau như siro, nước hoa quả, bột trà xanh, trà sữa... Trong số các mặt hàng bị thu giữ, có nhiều loại được sản xuất tại nước ngoài, tuy nhiên chủ kho lại không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ kiểm định chất lượng. Thậm chí, nhà vệ sinh cũng được trưng dụng làm nơi cất giữ nguyên liệu dùng để pha chế trà sữa.



Theo tài liệu điều tra, nguyên liệu pha chế từ kho này sẽ được xuất bán tới các cửa hàng trà chanh, trà sữa nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Cẩn trọng với trà sữa giá rẻ, làm từ những nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Theo các chuyên gia, trà sữa là thức uống quen thuộc, nếu được làm đúng cách chắc chắn sẽ không gây ra ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nếu trà sữa làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm là điều khó tránh khỏi.

Hạt trân châu làm từ bột sắn, nhưng một số người muốn làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn nên họ cho phẩm màu vào tạo nên những hạt trân châu xanh, đỏ, và cả màu đen...Nếu ăn những hạt trân châu có chứa phẩm màu đó sẽ rất độc hại. Dùng nhiều sẽ gây tổn thương lớn cho gan và thận. Thậm chí suy gan, thận ở những cơ địa trẻ có đề kháng yếu.

Do đó, để tránh những hậu quả không mong muốn, nên uống trà sữa ở những nhãn hàng uy tín, không nên uống trà sữa chứa quá nhiều đường sữa...