Cây mọc bờ rào lên đời thành bonsai giá vài chục triệu đồng

Tre vốn là loại cây quen thuộc tại các vùng quê ở Việt Nam. Cây tre mọc thành bụi lớn quanh làng xóm, làm hàng rào, ven đồng hay ven biển....Ảnh: Cayxanh Hà Đông Thông thường, tre để lấy măng, cây hoặc lá, tùy loại. Măng tre tươi giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng/kg. Ảnh: Suckhoedoisong Nhưng gần đây, các nghệ nhân yêu cây cảnh đã “biến hóa” gốc tre thân thuộc thành chậu cây bonsai nghệ thuật. Ảnh: FB Dương Chương Tre bonsai phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa, sân vườn. Ảnh: FB Nguyễn Sỹ Luân Anh Nguyễn Sỹ Luân (SN 1995), trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) được nhiều người biết đến với hàng nghìn chậu tre bonsai độc đáo. Ảnh: FB Nguyễn Sỹ Luân Từ những gốc tre rất đỗi bình thường, anh Luân đã tạo nên những tác phẩm bonsai nghệ thuật độc đáo, được nhiều người tìm mua với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Ảnh: FB Nguyễn Sỹ Luân Đáng chú ý, tác phẩm tre “Phật bà quan âm” từng được trả 500 triệu đồng nhưng anh Luân không bán. Ảnh: FB Nguyễn Sỹ Luân Theo các nghệ nhân, không phải cây tre nào cũng có thể tạo thành tác phẩm bonsai. Ảnh: FB Trần Ngọc Điệp Trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây mới có một vài gốc tre có hình thù độc lạ. Ảnh: FB Trần Ngọc Điệp Tác phẩm "Đời đời ấm no". Ảnh: FB Nguyễn Sỹ Luân Tre bonsai lá nhỏ, bệ ôm đá. Ảnh: FB Trần Ngọc Điệp

