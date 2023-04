TP.HCM: Hàng loạt dự án BĐS lớn chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng

Trong danh sách dự án Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM vừa công bố có hàng loạt căn hộ tại dự án của các chủ đầu tư lớn chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận như: Dự án chung cư Ehom 3 Tây Sài Gòn của Công ty CP Đầu tư Nam Long; Chung cư Moonlight Boulavard, Cao ốc 10 Phổ Quang của Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh; Chung cư tại số 32 đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, TP Thủ Đức của Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam;

Hay dự án Khu chung cư cao tầng số 61-63 đường 1, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức của Công ty CP Phát triển nhà Quốc Gia – Khang Việt; Chung cư Lexington 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức của Công ty CP BĐS Nova Lexington; Chung cư cao tầng số 102 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức của Công ty CP BĐS Ngôi sao Gia Định.

Cao ốc Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền (khối A, B) của Công ty CP BĐS Sơn Kim; Khu nhà ở phường Phú Hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông; Dự án Sarimi (Đại Quang Minh), số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức của Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Danh sách 39 dự án vướng mắc cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn TP HCM

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cũng lập riêng 6 dự án khác cũng vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận, và nêu rõ lý do.

Cụ thể, Chung cư Hoa Phượng, tại Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12 của Công ty TNHH Sợi Hạ Long có 550 căn chưa được cấp giấy chứng nhận do xác định lại diện tích đất sử dụng chung cư; đồng thời do Kiểm toán đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra lại các đối tượng mua nhà ở xã hội của dự án.

Dự án Khu nhà ở Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12 của Công ty CP BĐS Tiên Phước có 550 căn chưa được cấp giấy chứng nhận do phải chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về nghĩa vụ tài chính dự án và cam kết hỗ trợ kinh phí.

Dự án Chung cư Ruby Celadon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú của Công ty CP Gamuda Land có 927 căn chưa được cấp Giấy chứng nhận bởi công ty này chưa thực hiện đóng 514 tỷ đồng truy thu theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Dự án chung cư 8A Đầm Sen, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú của Công ty TNHH Xây dựng TMDVSX Đại Thành có 594 căn chưa được cấp Giấy chứng nhận do dự án mới được nghiệm thu từ tầng 3 đến tầng 17.

Chung cư Sunny plaza, số 110A Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp của Công ty CP BĐS Sài Gòn Đông Dương còn 202 căn chưa được cấp Giấy do phải trình văn bản gửi UBND TP rà soát quản lý sử dụng vốn nhà nước.

Dự án Khu nhà ở cán bộ Công nhân viên giống Gia cầm Miền Nam, TP Thủ Đức do Công ty CP Giống gia cầm Miền Nam là chủ đầu tư còn 12 căn chưa được cấp Giấy chứng nhận do người mua nhà không phải là đối tượng cán bộ công nhân viên, Văn phòng Đăng ký đất đai TP có Công văn trao đổi với Phòng quản lý đất đai về nội dung này.

Ngoài ra, đợt này Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng công khai danh sách 355 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Trong danh sách này có các dự án của Vinhomes, Novaland, Hưng Thịnh, Phát Đạt, Him Lam, Phú Mỹ Hưng, Khang Điền, Gotec Land, Đất Xanh, Đức Khải, Phú Long, Nam Long...

Cập nhật đến ngày 20/4, trong 355 dự án với tổng cộng hơn 191.100 căn đã được thẩm định đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thống kê hơn 110.000 căn đã được cấp sổ hồng, chiếm 57% tổng số lượng sản phẩm. Như vậy, vẫn còn trên 81.000 căn chưa được cấp.

Trước đó, UBND TP HCM đã cho phép 5 dự án (trong đó có 1 dự án của chủ đầu tư nước ngoài) bán 50% số lượng sản phẩm hình thành trong tương lai, tương đương 5.432 căn hộ, trong đó có 2.989 căn hộ thuộc một dự án khu đô thị mới.

Đây là giải pháp hỗ trợ của TP HCM trong lúc chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án thuộc diện rà soát pháp lý mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước đây.