TPHCM: Cty Xây dựng Bình Chánh dự 2 gói thầu tại xã Lê Minh Xuân

Dự 6 gói thầu tại Bình Chánh



Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh đang tham dự thầu 6 gói thầu, trên địa bàn huyện Bình Chánh. Các gói thầu, do Công ty TNHH Đoan Nguyên, Công ty CP Đầu tư – Tư vấn xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Bảo Tín mời thầu.

Riêng tại UBND xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh đang dự 2 gói thầu, đều do Công ty TNHH Đoan Nguyên mời thầu:

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 11/10. Nguồn: MSC

Gói thầu xây dựng, có giá 287.900.000 đồng, thuộc Dự án Duy tu Hẻm D2/35, đường kênh A, Cống 3, Ấp 4, xã Lê Minh Xuân, do Công ty TNHH Đoan Nguyên mời thầu. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 11/10, gói thầu trên, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh dự thầu với giá 282.583.513 đồng.

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 300.000.000 đồng, được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt tại Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 8/8/2024.

Dự án Duy tu đường vào văn phòng Ấp 2, xã Lê Minh Xuân, có tổng mức đầu tư 250.000.000 đồng, được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt tại Quyết định số 6872/QĐ-UBND ngày 5/9/2024.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 7/10, gói thầu xây dựng có giá 237.900.000 đồng, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh dự thầu với giá 245.138.100 đồng.

Cũng tại gói thầu trên, theo Biên bản mở hồ sơ chào lại giá, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh dự thầu với giá 233.579.575 đồng.

Nguồn: MSC

Tại UBND xã Đa Phước, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh đang dự gói thầu thuộc KHLCNT duy tu hẻm Tổ 8, Ấp 3, xã Đa Phước, với giá dự thầu 184.144.724 đồng.

Gói thầu xây dựng, thuộc Dự án Duy tu mặt đường T11, xã Tân Quý Tây, của UBND xã Tân Quý Tây, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh cùng liên danh với giá dự thầu 1.532.133.411 đồng.

Tại UBND xã Tân Kiên, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh cũng đang dự 2 gói thầu, đều do Công ty CP Đầu tư – Tư vấn xây dựng Trường Sơn mời thầu:

Gói thầu, có giá 596.027.113 đồng, thuộc KHLCNT - Dự án Duy tu, dặm vá đường Cây Bàng, Ấp 2, xã Tân Kiên, với giá dự thầu 592.068.748 đồng.

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Duy tu, dặm vá hẻm tổ 14 – 15, Ấp 1, xã Tân Kiên, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh dự thầu với giá 290.755.604 đồng.

Một ngày trúng 3 gói thầu tại xã Tân Quý Tây

Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh (địa chỉ tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM) thành lập năm 2019; lĩnh vực kinh doanh tư vấn.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 21/8/2020; đã tham gia 36 gói thầu, trúng 20 gói, 6 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 24 tỷ đồng (có trên 16,7 tỷ đồng trúng liên danh, hơn 7,3 tỷ đồng trúng độc lập).

Công ty chủ yếu trúng thầu tại huyện Bình Chánh: UBND các xã Tân Quý Tây, An Phú Tây, Qui Đức, Tân Kiên, Bình Lợi…

Từ tháng 6 đến ngày 23/10/2024, công ty đã trúng 8 gói thầu; trong đó riêng tháng 6, trúng 4 gói thầu (3/4 gói thầu của UBND xã Tân Quý Tây).

Các gói thầu công ty đã trúng, phải kể đến:

Mới nhất (22/10), UBND xã Tân Quý Tây đã phê duyệt Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh cùng liên danh trúng gói thầu - thuộc Dự án Duy tu mặt đường T11, xã Tân Quý Tây, với giá 1.532.133.411 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Trước đó, chỉ trong tháng 6/2024, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh được phê duyệt trúng 4 gói thầu xây lắp. Riêng ngày 26/6, công ty cùng liên danh trúng 3 gói thầu xây lắp, tại UBND xã Tân Quý Tây. Có thể nêu ra đây một số gói thầu, công ty đã trúng:

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trường Tiểu học An Phú Tây 2, xã An Phú Tây, của UBND xã An Phú Tây, với giá trúng thầu 1.408.787.038 đồng, thực hiện trong 240 ngày;

Gói thầu - thuộc Dự án Hẻm tổ 6 – 8, Ấp 2, xã Tân Quý Tây, của UBND xã Tân Quý Tây, với giá trúng thầu 3.845.137.182 đồng, thực hiện trong 150 ngày;

Gói thầu - thuộc Dự án Đường 7 Dũng - 9 Tài - Đê Ấp 1, xã Tân Quý Tây, do UBND xã Tân Quý Tây làm chủ đầu tư, với giá trúng thầu 4.076.051.025 đồng, thực hiện trong 150 ngày;

Gói thầu xây lắp (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), do UBND xã Tân Quý Tây làm chủ đầu tư, với giá trúng thầu 3.015.979.311 đồng, thực hiện trong 150 ngày;

Gói thầu - thuộc KHLCNT bia Tiểu đoàn 6 Bình Tân, của UBND xã Bình Lợi, với giá trúng thầu 346.444.448 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Bình Chánh cùng liên danh còn trúng: Gói thầu - thuộc Dự án Lắp đặt dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời, xã Qui Đức, của UBND xã Qui Đức; gói thầu - thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trang thiết bị Trạm Y tế xã Tân Kiên, của UBND xã Tân Kiên…