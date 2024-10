6 tờ tiền giấy cotton đang lưu hành nhưng hiếm gặp tại Việt Nam

Tờ tiền giấy có mệnh giá nhỏ nhất đang lưu hành ở nước ta là tờ 100 đồng, được phát hành năm 1992. Tờ 100 đồng in bằng chất liệu cotton, kích thước 120mm x 59mm với màu nâu đen chủ đạo. Ảnh: SBV Dù vẫn còn giá trị lưu hành song những năm qua tờ 100 đồng gần như không được sử dụng trong giao thương. Ảnh: Facebook Do khan hiếm nên mỗi tờ tiền 100 đồng được các điểm đổi tiền lẻ rao bán trên mạng với giá 20.000 đồng, cao gấp 200 lần so với mệnh giá. Ảnh: Shoppe Tờ 200 đồng phát hành năm 1987, có kích thước 130mm x 65mm, có màu nâu đỏ tổng thể. Ảnh: Facebook Hình ảnh in trên tờ 200 đồng là cánh đồng 5 tấn - Thái Bình. Thái Bình là tỉnh "năm tấn" đầu tiên của miền bắc vào năm 1966. Ảnh: SBV Tờ giấy bạc 500 đồng phát hành năm 1989, kích thước 130mm x 65mm, có màu đỏ cánh sen tổng thể. Ảnh: Vietnamnet Trên tờ 500 đồng in hình ảnh cảng Hải Phòng. Đây là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn thứ hai ở Việt Nam. Ảnh: Ineternet Tờ 1.000 đồng, phát hành năm 1989 có màu sắc tổng thể là màu tím. Ảnh: Internet Trên tờ 1000 đồng là hình ảnh người lao động cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên. Ảnh: SBV Tờ 2.000 đồng phát hành năm 1989, in hình ảnh các cô công nhân làm việc tại Nhà máy dệt Nam Định. Đây từng là Nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương. Ảnh: Vietnamnet Tờ giấy bạc 5.000 đồng phát hành năm 1993 in hình ảnh nhà máy thủy điện Trị An, được xây dựng trên sông Đồng Nai. Ảnh: Wiki

Tờ tiền giấy có mệnh giá nhỏ nhất đang lưu hành ở nước ta là tờ 100 đồng, được phát hành năm 1992. Tờ 100 đồng in bằng chất liệu cotton, kích thước 120mm x 59mm với màu nâu đen chủ đạo. Ảnh: SBV Dù vẫn còn giá trị lưu hành song những năm qua tờ 100 đồng gần như không được sử dụng trong giao thương. Ảnh: Facebook Do khan hiếm nên mỗi tờ tiền 100 đồng được các điểm đổi tiền lẻ rao bán trên mạng với giá 20.000 đồng, cao gấp 200 lần so với mệnh giá. Ảnh: Shoppe Tờ 200 đồng phát hành năm 1987, có kích thước 130mm x 65mm, có màu nâu đỏ tổng thể. Ảnh: Facebook Hình ảnh in trên tờ 200 đồng là cánh đồng 5 tấn - Thái Bình. Thái Bình là tỉnh "năm tấn" đầu tiên của miền bắc vào năm 1966. Ảnh: SBV Tờ giấy bạc 500 đồng phát hành năm 1989, kích thước 130mm x 65mm, có màu đỏ cánh sen tổng thể. Ảnh: Vietnamnet Trên tờ 500 đồng in hình ảnh cảng Hải Phòng. Đây là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn thứ hai ở Việt Nam. Ảnh: Ineternet Tờ 1.000 đồng, phát hành năm 1989 có màu sắc tổng thể là màu tím. Ảnh: Internet Trên tờ 1000 đồng là hình ảnh người lao động cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên. Ảnh: SBV Tờ 2.000 đồng phát hành năm 1989, in hình ảnh các cô công nhân làm việc tại Nhà máy dệt Nam Định. Đây từng là Nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương. Ảnh: Vietnamnet Tờ giấy bạc 5.000 đồng phát hành năm 1993 in hình ảnh nhà máy thủy điện Trị An, được xây dựng trên sông Đồng Nai. Ảnh: Wiki