TPHCM công khai dự án “treo” sổ hồng: Ông lớn BĐS nào đang dẫn “top“?

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có không ít chung cư dù đã đưa vào sử dụng nhiều nhưng cư dân vẫn chưa được cấp sổ hồng, điển hình: Chung cư The Gold View (quận 4) của Công ty Cổ phần May diêm Sài Gòn; Him Lam Phú An (quận 9) của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam; Dream Home Luxury (Gò Vấp) của Công ty Cổ phần Nhà Mơ; 7 dự án của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai…

Cư dân chung cư The Gold View vẫn chưa có sổ hồng. Nói về vấn đề trên, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết, TP.HCM có tới 60 dự án của 16 doanh nghiệp với hơn 30.000 căn nhà và căn hộ Officetel vẫn “treo” sổ hồng .



Trong khi đó, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho báo chí: “Những bức xúc của doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản không gắn liền với đất trong các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP.HCM. Khi có sự chậm trễ, chúng tôi rất thấu hiểu, bởi nếu người dân mua nhà ở và đã thanh toán nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, thì yêu cầu được cấp sổ hồng kịp thời là rất chính đáng”.

Trước đó, ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký công văn chỉ đạo các sở ban ngành và UBND quận huyện thực hiện nhiều nội dung liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thông tin và tình hình diễn biến của thị trường để thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá, “bong bóng” bất động sản.

Đồng thời, Sở Xây dựng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản; các dự án vi phạm về xây dựng ; dự án không thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai; các dự án chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng.

Đối với các dự án đã được giao đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 10/1/2020, đặc biệt là các dự án nhà ở cao cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm phối hợp với sở ngành liên quan và UBND quận – huyện kiểm tra, rà soát.

Những dự án nào không triển khai, để đất hoang hoá hoặc triển khai chậm, Sở TN&MT phải kiên quyết báo cáo để UBND TP HCM thu hồi theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên Môi trường tập trung kiểm tra, công khai danh sách các dự án nhà ở được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng các dự án chậm tiến độ do vướng thủ tục pháp lý về đất đai, chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người dân.

Với số tiền thu được thay vì dành quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại hoặc khu đô thị mới (quy mô dưới 10ha) để đầu tư nhà ở xã hội, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo tình hình sử dụng khoản tiền này.