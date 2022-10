TPCN NZ-Prostate Max và NZ-Hair quảng cáo “lố" như thuốc chữa bệnh?

Cụ thể, nội dung thông báo từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian qua, các cơ quan quan chức năng đã phát hiện tại các website/ đường link gồm:



https://shopee.vn/NZ-Prostate-Max-%E2%80%93-H%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-gi%E1%BA%A3m-u-x%C6%A1-ph%C3%AC-tuy%E1%BA%BFn-ti%E1%BB%81n-li%E1%BB%87t-gi%E1%BA%A3m-ti%E1%BB%83u-%C4%91%C3%AAm-ti%E1%BB%83u-nhi%E1%BB%81u-l%E1%BA%A7n-(60-vi%C3%AAn)-i.237362455.3888423287 https://nhathuocthanhbinh.net/san-pham/nz-prostate-max-nhap-khau-new-zealand-ho-tro-giam-kich-thuoc-u-xo-phi-dai-tien-liet-tuyen/ https://nhathuocviet.vn/san-pham/vien-uong-nz-prostate-max-ho-tro-giam-u-xo-phi-dai-tien-liet-tuyen-lanh-tinh.html https://thuoclongchau.com/nz-prostate-max-vien-uong-ho-tro-dieu-tri-phi-dai-tien-liet-tuyen-hang-nhap-khau-newzealand-sh12320145058.html Đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NZ-Prostate Max gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Viên uống NZ-Prostate Max quảng cáo dễ gây hiểu nhầm là thuốc Bên cạnh đó, các website/ đường link gồm:

https://nhathuocthanhbinh.net/san-pham/nz-hair-nhap-khau-new-zealand-ho-tro-moc-toc-giam-rung-toc-giup-toc-chac-khoe-den-bong-hon/ https://vietcare84.vn/vien-uong-moc-toc-ngan-rung-toc-nz-hair https://nhathuoc24h.vn/vien-uong-moc-toc-ngan-rung-toc-nz-hair https://minhanhpharmacy.vn/products/ngan-rung-toc-nz-hair-cho-ca-nam-va-nu https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-u%E1%BB%91ng-ng%C4%83n-r%E1%BB%A5ng-t%C3%B3c-k%C3%ADch-th%C3%ADch-m%E1%BB%8Dc-t%C3%B3c-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%C3%B3c-ph%E1%BB%A5c-h%E1%BB%93i-t%C3%B3c-h%C6%B0-t%E1%BB%95n-Everyday-Health-NZ-Hair-h%E1%BB%99p-60-vi%C3%AAn-i.333756263.7661555547 Đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NZ-Hair gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm. NZ-Hair quảng cáo có thể gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh Theo đó, sản phẩm NZ-Prostate Max được quảng cáo có khả năng làm giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến, giảm triệu chứng viêm. NZ-Prostate Max

Sản phẩm NZ-Hair được quảng cáo có tác dụng ngăn rụng tóc, tăng cường sức khỏe cho tóc, làm chậm quá trình bạc tóc, phục hồi tóc hư tổn… Cả 2 sản phẩm TPCN này được bán với giá từ 480.000 - 495.000 đồng.

Được biết, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NZ-Prostate Max và thực phẩm bảo vệ sức khỏe NZ-Hair có xuất xứ tại New Zealand, do công ty Everyday Health Ltd sản xuất và được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Sức Khoẻ Hàng Đầu, mã số thuế 0108546764, địa chỉ tại TT6-12, Đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên.

Theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29/3/2021 quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, các vi phạm trong quảng cáo thực phẩm chức năng được quy định từ trong các điều sau:



Điều 52. Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đúng quy định dòng chữ và không đọc hoặc đọc không rõ ràng nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” khi quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định;

b) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thiếu một trong các nội dung: tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, tác dụng chính và phụ đối với thực phẩm chức năng; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

c) Quảng cáo trên các thiết bị điện tử tại nơi công cộng; phát tán hoặc thuyết trình tại hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu thực phẩm không đúng với hồ sơ công bố hợp quy hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm có phát tán hoặc thuyết trình các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, được sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế;

b) Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh;

c) Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 01 đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng;

b) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 20 tháng đến 24 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.