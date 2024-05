TPBank: Nợ xấu khoản vay mua ô tô, tiêu dùng tăng

TPBank ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2024 tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận này tương đương 25% kế hoạch cả năm đề ra. Nhìn chung, đây là kết quả khả quan và phù hợp với kỳ vọng của các nhà đầu tư.



Điểm sáng trong hoạt động của TPBank quý 1/2024 là NIM nới rộng, thu nhập phi lãi tăng mạnh và lãi từ hoạt động chứng khoán. NIM đạt 4.26% dù giảm 84 điểm cơ bản so với quý trước do tín dụng bán lẻ giảm và lãi suất huy động tăng.



Thu nhập phi lãi tăng 40% so với cùng kỳ lên 715 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động dịch vụ thanh toán và phí dịch vụ thẻ. Lãi từ hoạt động chứng khoán cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng.



Các chỉ tiêu chính của TPBank. Nguồn: TPB, SSI Research

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng của TPBank giảm 3% so với đầu năm xuống 210,9 nghìn tỷ đồng do cho vay tiêu dùng yếu (-31% so với đầu năm đạt 15,8 nghìn tỷ đồng) và danh mục trái phiếu doanh nghiệp giảm (-23,5% so với đầu năm đạt 9,3 nghìn tỷ đồng), trong đó trái phiếu bất động sản giảm gần 2,5 nghìn tỷ đồng (-48,6% so với đầu năm) do tổ chức phát hành mua lại trong Q1/2024.

Nợ xấu của TPBank tăng 6,7% so với đầu năm lên 4,5 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn 70% đến từ khách hàng bán lẻ. Tỷ lệ hình thành nợ xấu cũng tăng nhẹ lên 0,7%.

Nợ xấu từ các khoản vay mua ô tô và tiêu dùng có dấu hiệu tăng trở lại, trong khi nợ xấu phát sinh từ cho vay mua nhà đang giảm tốc. TPBank đã thu hồi được 5,9 nghìn tỷ đồng và xử lý 1,1 nghìn tỷ đồng nợ xấu trong quý 1/2024.

Nợ xấu từ nhóm bán lẻ có thể tăng trong Q2/2024 nhưng tốc độ hình thành nợ xấu nhìn chung sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2024 khi nền kinh tế phục hồi. Rủi ro từ các khoản vay tái cơ cấu được đánh giá thấp với số dư chỉ 1,05 nghìn tỷ đồng và đã được trích lập 100% dự phòng.



Dự báo cho quý 2/2024, tăng trưởng tín dụng của TPBank có thể chậm lại do nền kinh tế phục hồi chậm. NIM cũng có thể giảm nhẹ do cạnh tranh trong ngành. Nợ xấu nhóm bán lẻ có thể tăng nhưng tốc độ hình thành nợ xấu nhìn chung sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm.



SSI Research dự đoán TPBank sẽ ghi nhận tăng trưởng tín dụng 15,3% trong năm 2024, đạt 250,8 nghìn tỷ đồng. Nhu cầu vay vốn từ khách hàng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ là động lực chính cho tăng trưởng này, trong khi tăng trưởng tín dụng cho khách hàng cá nhân có thể phục hồi chậm hơn.



Tỷ lệ nợ xấu dự kiến đi ngang ở mức 2%, trong khi chi phí tín dụng sẽ giảm nhẹ xuống 1,43%. Do áp lực cạnh tranh gia tăng, NIM dự kiến giảm 27 điểm cơ bản xuống 3,75%. Tuy nhiên, thu nhập phí ròng được dự báo sẽ tăng 27,7% lên 2,9 nghìn tỷ đồng nhờ vào kế hoạch mở rộng mạng lưới khách hàng của TPBank.

SSI Research kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 7.000 tỷ đồng và 8.500 tỷ đồng trong năm 2024 và 2025

Năm 2025, TPBank có thể tiếp tục giảm danh mục trái phiếu doanh nghiệp, dẫn đến tăng trưởng tín dụng đạt 15,6% lên khoảng 290 nghìn tỷ đồng. Nợ xấu dự kiến giảm xuống 1,7% nhờ việc xử lý khoản nợ xấu 2,3 nghìn tỷ đồng, và chi phí tín dụng giảm xuống 1,1%.



Tỷ lệ bao nợ xấu (LLCR) có khả năng cải thiện lên 78,9%. NIM dự kiến phục hồi nhẹ 2 điểm cơ bản lên 3,77%, trong khi thu nhập phí ròng tăng 10,4%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2024.



Từ những phân tích trên, SSI Research duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu TPB và chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2025 với giá mục tiêu 1 năm là 22.700 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 23,7%.



Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng 23/5, cổ phiếu TPBank ghi nhận mức 18,150 đồng/cp.