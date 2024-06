TP. HCM: Năng lực nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 3 tỷ tại Củ Chi

Các ấp được sửa chữa, cải tạo, đầu tư một số trang thiết bị, bao gồm: Phước Hưng, Bàu Điều, Bàu Điều Thượng, Mây Đắng, Mít Nài, Vườn Trầu.

Duy nhất Công ty Thiên Quốc An dự thầu

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An (địa chỉ tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); ông Vương Đức Thiên là người đại diện pháp luật với chức danh Chủ tịch Công ty.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 20/7/2023. Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, công ty đã tham gia 5 gói thầu, trúng 1 gói, trượt 1 gói, 3 gói đang chờ kết quả; tổng giá trị trúng thầu 3.318.712.215 đồng.

Đơn vị từng "đấu" với 4 nhà thầu trong 4 gói thầu, thua 1 gói, 3 gói chưa có kết quả.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Quyết định số 3702/QĐ-BQL công nhận KQLCNT cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An trúng thầu với giá 3.318.712.215 đồng, đúng bằng giá gói thầu (giá dự thầu của doanh nghiệp 3.308.758.330 đồng). Nguồn MSC

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo, đầu tư một số trang thiết bị, phục vụ công tác thực hiện mô hình hạ tầng số cho các ấp Phước Hưng, Bàu Điều, Bàu Điều Thượng, Mây Đắng, Mít Nài, Vườn Trầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (TP. HCM) làm chủ đầu tư. Cũng tại gói thầu này, góp phần quan trọng - đánh dấu tên tuổi nhà thầu trên "bản đồ đấu thầu".

Ngày 18/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Quyết định số 3702/QĐ-BQL công nhận KQLCNT gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo, đầu tư một số trang thiết bị, phục vụ công tác thực hiện mô hình hạ tầng số cho các ấp Phước Hưng, Bàu Điều, Bàu Điều Thượng, Mây Đắng, Mít Nài, Vườn Trầu; theo đó, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An trúng thầu với giá 3.318.712.215 đồng, đúng bằng giá gói thầu (giá dự thầu của doanh nghiệp 3.308.758.330 đồng).

Theo Biên bản mở thầu đã công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12/6/2024, duy nhất Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An dự thầu với giá 3.308.758.330 đồng.

Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT

Gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo, đầu tư một số trang thiết bị, phục vụ công tác thực hiện mô hình hạ tầng số cho các ấp Phước Hưng, Bàu Điều, Bàu Điều Thượng, Mây Đắng, Mít Nài, Vườn Trầu, được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 29/2/024, có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng.

Cải tạo sửa chữa văn phòng các ấp

Dự án Sửa chữa, cải tạo, đầu tư một số trang thiết bị, phục vụ công tác thực hiện mô hình hạ tầng số cho các ấp (hiện trạng đang xuống cấp) - là nơi tổ chức hội họp, điểm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư, góp phần đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thể dục - thể thao, kết hợp nơi đào tạo thường xuyên (nghề, hướng nghiệp, ...), đảm bảo vẻ mỹ quan khu dân cư nông thôn.

Những hoạt động đó, giúp bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa - thể thao dân tộc trên địa bàn xã; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao, góp phần phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao dân trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Theo đó, Văn phòng ấp Phước Hưng, sẽ sửa chữa, cải tạo (khối văn phòng ấp hiện hữu làm nơi sinh hoạt cộng đồng, làm việc, có bia tưởng niệm, bục sân khấu, hàng rào, cổng...); trang bị máy vi tính, máy in, tivi, máy lạnh, bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ, ghế xếp, phong mãn, ngôi sao búa liềm...

Văn phòng ấp Bàu Điều, sẽ sửa chữa, cải tạo (khối văn phòng ấp hiện hữu làm nơi sinh hoạt cộng đồng, làm việc, bục sân khấu, hàng rào, cổng...); trang bị máy vi tính, máy in, tivi, máy lạnh, bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ, ghế băng cho 5 chỗ, phong mãn, ngôi sao búa liếm...

Văn phòng ấp Bầu Điều Thượng, sẽ sửa chữa, cải tạo (khối văn phòng ấp hiện hữu làm nơi sinh hoạt cộng đồng, làm việc, bục sân khấu, hàng rào, cổng, mái che, lát gạch vỉa hè, ốp đá cột cờ...); trang bị máy vi tính, máy in, tivi, máy lạnh, bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ, ghế xếp, phong mãn, ngôi sao búa liềm...

Văn phòng ấp Mây Đắng, sẽ sửa chữa, cải tạo (khối văn phòng ấp hiện hữu làm nơi sinh hoạt cộng đồng, làm việc, bục sân khấu, hàng rào, cổng, vỉa hè, lối vào văn phòng ấp...); trang bị máy vi tinh, máy in, tivi, máy lạnh, bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ, ghế xếp, phong mãn, ngôi sao búa liềm...

Văn phòng ấp Mit Nhi, sẽ sửa chữa, cải tạo (khối văn phòng ấp hiện hữu làm nơi sinh hoạt cộng đồng, làm việc, bục sân khấu, hàng rào, nền sân, vỉa hè...); trang bị máy vi tính, máy in, tivi, máy lạnh, bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ, ghế xếp, phong mãn, ngôi sao búa liềm...

Văn phòng ấp Vườn Trầu, sẽ sửa chữa, cải tạo (khối văn phòng ấp hiện hữu làm nơi sinh hoạt cộng đồng, làm việc, thư viện, bục sân khấu, bia tưởng niệm, cống, hàng rào, ốp đá cột cờ…

Dự án thực hiện tại xã Phước Thạnh

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi; được sửa chữa trên công trình hiện hữu. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức "Một giai đoạn 1 túi hồ sơ".

Nguồn vốn thực hiện dự án, được trích từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện để thực hiện các dự án - thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025.

Trong tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng, thì chi phí xây dựng 3.318.712.215 đồng; chi phí thiết bị 1.112.734.800 đồng; chi phí dự phòng 991.314.056 đồng; còn lại là các chi phí khác.

Theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT thì, tại gói thầu, chỉ duy nhất 1 doanh nghiệp dự thầu với giá 3.308.758.330 đồng. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt Quyết định số 3702/QĐ-BQL công nhận KQLCNT lại đúng bằng giá gói thầu: 3.318.712.215 đồng…

Được biết, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An cũng đang chờ kết quả 3 gói thầu:

Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình (4.1) + (4.2), thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Tam Đông 8, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (TP. HCM) làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 4.930.038.908 đồng. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 3/6/2024, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An dự thầu với giá 4.760.920.371 đồng (cạnh tranh cùng Công ty TNHH MTV Xây dựng Trọng Nghĩa, dự thầu với giá 4.873.687.920 đồng).

Gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông và dự phòng phí), thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước Hẻm 143, Đường số 11, Khu phố 9, phường Trường Thọ, do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP. Thủ Đức làm chủ đầu tư. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 10/6, gói thầu có giá dự toán 2.193.281.769 đồng; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An dự thầu với giá 2.171.394.375 đồng (cạnh tranh cùng Công ty TNHH Cát Thành Phát, dự thầu với giá 2.126.206.525 đồng, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Trung Tín, dự thầu với giá 2.173.560.673 đồng).

Gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông và dự phòng phí), thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước Hẻm 122, Đường số 11, Khu phố 9, phường Trường Thọ, do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP. Thủ Đức làm chủ đầu tư. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 10/6, gói thầu có giá dự toán 3.188.500.726 đồng; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An dự thầu với giá 3.175.643.470 đồng.

Tại gói thầu, còn có sự cạnh tranh của các đơn vị: Công ty TNHH Cát Thành Phát, dự thầu với giá 3.092.399.605 đồng; Công ty CP Xây dựng hạ tầng Trung Tín, dự thấu với giá 3.163.257.663 đồng…