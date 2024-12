TP HCM: Gói thầu cải tạo 34 hẻm tại Quận 1 về tay ai?

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 23/11 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 (chủ đầu tư) và Công ty TNHH xây dựng thương mại Phát Phú Thành (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp 34 hẻm (2 phường Đa Kao, Tân Định) giai đoạn 2023-2025.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Gói thầu có giá dự toán 22,573 tỷ đồng, theo Biên bản mở thầu đã công bố trên muasamcong.mpi.gov.vn, có 3 nhà thầu cạnh tranh gồm: Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hoàng Gia dự thầu với giá 21,706 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đồng Mỹ dự thầu với giá 22,2 tỷ đồng và Liên danh dự án cải tạo nâng cấp 34 hẻm (do công ty CP xây dựng Hoa Sen làm đại diện) dự thầu với giá 23,078 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp 34 hẻm (2 phường Đa Kao, Tân Định) giai đoạn 2023-2025, được UBND quận 1, TP HCM phê duyệt tại Quyết định 2424/QĐ-UBND; 4103/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 với tổng mức đầu tư hơn 28,634 tỷ đồng nhằm Đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt hẻm và làm mới hệ thống thoát nước nhằm tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, tăng cường khả năng tiêu thoát nước; giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng tại các tuyến hẻm; thuận lợi cho công tác an toàn phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, góp phần chỉnh trang đô thị, giá trị kinh tế cho khu vực, đảm bảo tính đồng bộ với các tuyến đường lân cận, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần tạo mỹ quan đô thị và báo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp... UBND Quận 1 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) số 2553/QĐ-UBND được UBND Quận 1 phê duyệt ngày 5/8/2024, dự án có 9 gói thầu liên kết trong đó gói thầu xây lắp có giá 23,310 tỷ đồng điều chỉnh dự toán còn 22,573 tỷ đồng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 1 phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 394/QĐ-QLDA ngày 5/11/2024. Công ty TNHH xây dựng thương mại Phát Phú Thành đăng tải cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố. Hoàn thành mở thầu ngày 23/11 với 3 nhà thầu cạnh tranh.

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu. Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hoàng Gia đang có lợi thế về giá.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hoàng Gia có địa chỉ tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An; Thành lập năm 2009 với loại hình công ty cổ phần; Người đại diện Pháp Luật Hoàng Văn Tuấn;

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, từ 2016 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 52/103 gói, trượt 46 gói, 5 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 394,464 tỷ đồng (với hơn 2,414 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập gần 219 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 176 tỷ đồng.

Nhà thầu tham gia dự thầu nhiều tại các tỉnh thành như Long An, Nghệ An, An Giang, Trà Vinh, TP HCM, Đồng Nai...

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đồng Mỹ có địa chỉ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM; thành lập năm 2004 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Dương Quốc Cường.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2015 đến nay nhà thầu đã tham gia 95 gói, trúng 77 gói, trượt 14 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.004 tỷ đồng (với hơn 1,873 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập gần 574 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 430,215 tỷ đồng.

Nhà thầu tham gia dự thầu chủ yếu tại TP HCM, trong đó đã từng đấu với 39 nhà thầu thắng 12/29 gói; 5 gói chưa có kết quả; liên danh với 11 nhà thầu thắng 10/10 gói.

Riêng tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 1 tự tổ chức mời thầu, từ 2017 đến 2019 nhà thầu được công bố trúng 7/7 gói thầu.

Hiện nay, ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả 2 gói thầu cùng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 1 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng thương mại Phát Phú Thành tổ chức mời thầu: Gói Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp 04 Vỉa hè Phường Bến Thành, Bến Nghé giai đoạn 2023-2025 và gói Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1.

Công ty CP xây dựng Hoa Sen có địa chỉ tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM; thành lập năm 2010 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Thị Hoàng Khánh; Từ năm 2016 được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 61/84 gói, trượt 16 gói, 5 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 398,394 tỷ đồng (với hơn 3,368 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập gần 128 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 270,407 tỷ đồng. Nhà thầu thường tham gia dự thầu tại Tây Ninh, TP HCM, Ninh Thuận...