Năng lượng Việt Nam cung cấp dịch vụ giám định khối lượng và chất lượng than nhập khẩu

Tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam, từ năm 2020 đến nay nhà thầu đã được ghi nhận trúng 10 gói thầu. Từ tháng 5/2024 đến nay đã ghi nhận trúng 3 gói, trong đó có Gói thầu số 98: Cung cấp dịch vụ giám định khối lượng và chất lượng than nhập khẩu tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 đợt 2 năm 2024 nêu trên, còn có Gói thầu số 44: Dịch vụ giám định kiểm kê tồn kho nhiên liệu than, dầu DO trúng thầu với giá 388,8 triệu đồng; Gói thầu số 19: Cung cấp dịch vụ giám định khối lượng và chất lượng than nhập khẩu tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 đợt 1 năm 2024 với giá 2,686 tỷ đồng....