Long An: Gói xây cầu hơn 10 tỷ tại Vĩnh Hưng, nhà thầu kiến nghị nhiều tiêu chí

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu thi công xây dựng cầu bắc qua kênh Tân Thành – Lò Gạch, xã Hưng Điền A thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua kênh Tân Thành – Lò Gạch, xã Hưng Điền A do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Onecons tổ chức mời thầu.

Một phần Quyết định phê duyệt dự án. Nguồn MSC

Gói thầu được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng phê duyệt E-HSMT ngày 14/10 tại Quyết định 1525/QĐ-BLDA, đăng tải ngày 16/10, dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 25/10.

Gói thầu nêu trên có giá 10,631 tỷ đồng thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua kênh Tân Thành – Lò Gạch, xã Hưng Điền A được UBND huyện Vĩnh Hưng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định 4196/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 với tổng mức đầu tư 12,696 tỷ đồng nhằm xây dựng cầu bắc qua kênh Tân Thành - Lò Gach, xã Hưng Điền A, nhằm kết nối giao thương khu vực và mục tiêu phát triển hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Cầu kết nối 2 bờ kênh sẽ góp phần tăng khả năng thông thương và phát triển kinh tế, xã hội giữa 3 xã nói riêng và huyện Vĩnh Hưng nói chung. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách huyện năm 2024-2025 (vốn tiền sử dụng đất + vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

Công ty CP tư vấn xây dựng Tam Kiệt là nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Cây cầu được đầu tư có chiều dài 91,36m gồm 3 nhịp, tải trọng thông xe trên cầu 8 tấn, bề rộng mặt cầu 5m gồm phần xe chạy 4,5m, bề rộng lan can 2 bên 0,5m.

Ngày 19/10/2024, Công ty TNHH Thành Công BT có văn bản kiến nghị sửa đổi HSMT vì cho rằng Gói thầu có một số nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành cũng như pháp luật có liên quan.

Cụ thể, đối với vị trí cán bộ phụ trách an toàn lao động, HSMT yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành bảo hộ lao động. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Với vị trí cán bộ phụ trách trắc đạc, HSMT yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành trắc địa, trong khi khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định, chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.

Đối với vị trí cán bộ phụ trách thanh toán, HSMT yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành kinh tế xây dựng. Đối chiếu với khoản 5 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, vị trí này yêu cầu chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.

“HSMT đưa ra yêu cầu về trình độ chuyên môn các nhân sự chủ chốt không phù hợp với quy định pháp luật liên quan có thể gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”, Nhà thầu nhấn mạnh và kiến nghị Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh để phù hợp với quy định.

HSMT gói thầu nêu trên còn có một số yêu cầu với nhân sự chủ chốt, như: Với vị trí chỉ huy trưởng, HSMT yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành xây dựng cầu đường, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ từ hạng III trở lên còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu, đã làm chỉ huy trưởng ít nhất 1 công trình giao thông cầu đường bộ từ cấp IV trở lên, có kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, mố trụ trên nền cọc bê tông cốt thép, có giá trị là 5.315.828.500 đồng.

Đối với vị trí cán bộ phụ trách thanh toán, ngoài yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành kinh tế xây dựng, phải có chứng chỉ hành nghề (kỹ sư) định giá xây dựng từ hạng III trở lên còn hiệu lực hoặc có chứng nhận bồi dưỡng thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

Chiều 22/10/2024, Bên mời thầu có văn bản phúc đáp kiến nghị của nhà thầu. Theo đó, đối với các tiêu chí đánh giá nhân sự chủ chốt: cán bộ phụ trách an toàn lao động, cán bộ phụ trách trắc đạc, cán bộ phụ trách thanh toán, nhà thầu có thể cung cấp các tài liệu tương đương theo ý kiến, quan điểm của nhà thầu, Bên mời thầu sẽ căn cứ các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan để xem xét, đánh giá trên cơ sở công bằng, minh bạch, khách quan.