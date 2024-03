TP. HCM: Cty Phương Đạt trong 2 ngày trúng 4 gói thầu tại Bình Thạnh

“Một mình một ngựa” trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 13/3/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (TP. HCM) đã phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH Phương Đạt, các gói thầu gồm:

Gói thầu xây dựng (mã gói thầu IB2400035198-00), có giá trúng thầu 6.985.471.527 đồng (giá gói thầu 6.992.575.010 đồng), thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Cây Bàng, Tổ 29, Khu phố 3 (bờ trái rạch Cây Bàng), thời gian thực hiện 210 ngày (Quyết định số 66/QĐ-QLDA);

Trích Quyết định số 66/QĐ-QLDA (Nguồn MSC)



Gói thầu xây dựng (mã gói thầu IB2400035222-00), có giá trúng thầu 6.808.255.304 đồng (giá gói thầu 6.815.326.858 đồng), thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, từ tổ 8 - 11, Khu phố 1 (giáp sông Sài Gòn về phía thượng lưu rạch) thời gian thực hiện 210 ngày (Quyết định số 67/QĐ-QLDA ngày 13/03/2024).

Ngày hôm sau (tức 14/3/2024), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh lại tiếp tục phê duyệt kết quả trúng 2 gói thầu cho Công ty TNHH Phương Đạt, gồm:

Gói thầu xây dựng (mã gói thầu IB2400035011-00), có giá trúng thầu 5.745.383.542 đồng (giá gói thầu 5.749.680.969 đồng), thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống từ tổ 18 - 20 - 24, Khu phố 2 (đoạn từ quán câu cá Phú Lộc đến thượng lưu rạch), thời gian thực hiện 210 ngày (Quyết định số 68/QĐ-QLDA);

Gói thầu xây dựng (mã gói thầu IB2400035183-00), có giá trúng thầu 6.792.337.785 đồng (giá gói thầu 6.799.705.332 đồng), thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Chùa, từ tổ 31 – 34, Khu phố 3, thời gian thực hiện 150 ngày (Quyết định số 75/QĐ-QLDA).

Trích Quyết định số 75/QD-QLDA (Nguồn MSC)



Như vậy, cả 4 gói thầu trên, duy nhất Công ty TNHH Phương Đạt nộp hồ sơ tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm là 0,1%.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Phương Đạt (địa chỉ Số 313/36/2, Quốc lộ 62, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An) thành lập năm 2014; ông Lê Thanh Thạch là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu, công ty đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 6 gói, 4 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 186.254.969.224 đồng (320.570.000 đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập 98.372.266.638 đồng, với vai trò liên danh 87.882.702.586 đồng.

Ngoài 4 gói thầu vừa được công bố ở trên, ngày 5/3/2024, Công ty TNHH Phương Đạt đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An công bố trúng gói thầu thi công xây dựng (mã gói thầu IB2400000063-01), có giá 7.659.244.000 đồng (giá gói thầu 9.020.744.000 đồng), thuộc Dự án Nạo vét kết hợp sửa chữa đê kênh Huyện Đội (Kênh 79 ÷ Ranh Tân Thạnh), thời gian thực hiện 360 ngày (Quyết định số 158/QĐ-SNN).

Ngày 31/10/2023, tại Quyết định số 3277/QĐ-UBND, UBND TP. Tân An (tỉnh Long An) đã công bố cho Công ty TNHH Phương Đạt trúng gói thầu thi công xây dựng (mã gói thầu IB2300218880-00), có giá 14.800.848.000 đồng (giá gói thầu 16.263.927.000 đồng, giá dự toán 15.601.412.000 đồng), thuộc Dự án Chỉnh trang khu dân cư cặp bờ kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ Chợ cá Phường 2 đến cầu mới Tân An), thời gian thực hiện 360 ngày, từ 6/11/2023.

Trong năm 2022 và 2023 Công ty TNHH Phương Đạt đã trúng các gói thầu nạo vét nhiều tuyết kênh rạch tại Bình Thạnh (Ảnh minh họa)



Riêng đối với những dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư, tính đến nay, Công ty TNHH Phương Đạt đã tham gia tổng cộng 6 gói thầu, đều trúng 6 gói. Các gói thầu nổi bật trước đó là:

Gói thầu cung cấp dịch vụ nạo vét, vệ sinh 6 tuyến kênh rạch (mã gói thầu IB2300158036-00), thuộc Kế hoạch LCNT nạo vét, vệ sinh 6 tuyến rạch, trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2023. Ngày 28/7/2023, tại Quyết định số 117/QĐ-QLDA, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đã phê duyệt trúng thầu cho Công ty TNHH Phương Đạt với giá 5.891.378.145 đồng (giá gói thầu 6.024.590.952 đồng), thời gian thực hiện 90 ngày, từ 4/8/2023.

Gói thầu cung cấp dịch vụ nạo vét, vệ sinh 11 tuyến kênh rạch (mã gói thầu IB2200032980-01), thuộc Kế hoạch LCNT nạo vét, vệ sinh 11 tuyến rạch, trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2022. Ngày 25/11/2022, tại Quyết định số 82/QĐ-QLDA, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đã phê duyệt trúng thầu cho liên danh Công ty TNHH Phương Đạt và Công ty TNHH MTV Phước Lộc Long An (Công ty TNHH Phương Đạt là liên danh chính) với giá 17.245.905.586 đồng (giá gói thầu 17.466.254.306 đồng), thời gian thực hiện 60 ngày…