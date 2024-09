TP HCM: 1 nhà thầu dự gói xây lắp hơn 1,4 tỷ tại Nhà Bè

Một mình tham dự gói thầu xây lắp



Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, KHLCNT Trường Mầm non thị trấn Nhà Bè, có dự toán mua sắm 1.560.012.286 đồng; được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 6/9/2024. KHLCNT, sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách huyện.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 25/9. Nguồn: MSC

Gói thầu xây lắp, thiết bị, có giá 1.485.250.596 đồng, được Công ty TNHH Thiết kế giám sát thi công xây dựng An Thịnh mời thầu. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 25/9, gói thầu trên, duy nhất HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 dự thầu với giá 1.473.999.543 đồng.

HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 (địa chỉ tại đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM) thành lập năm 2008; ông Nguyễn Văn Tuấn là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, HTX được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 30/8/2014; đã tham gia 92 gói thầu, trúng 81 gói, 2 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 72,7 tỷ đồng (có trên 62,8 tỷ đồng trúng độc lập, hơn 9 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Đơn vị chủ yếu trúng thầu tại các bên: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7; các trường học tại Quận 7, huyện Nhà Bè như Trường Mầm non Tân Phú, Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Mầm non Tân kiểng, Trường Mầm non Đồng Xanh, Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, Trường Tiểu học Phú Mỹ, Trường Tiểu học Phú Thuận, Trường THCS Nguyễn Thị Thập…

Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Thiết kế giám sát thi công xây dựng An Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Phúc Thành…

Từ ngày 30/8 - 20/9/2024, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 đã trúng 13 gói thầu sửa chữa trường học, trên địa bàn Quận 7 (duy nhất tham gia và trúng).

Riêng ngày 30/8, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng 3 gói thầu xây lắp:

Gói thầu - thuộc KHLCNT công trình sửa chữa Trường THCS Trần Quốc Tuấn (giai đoạn thực hiện dự án); Trường THCS Trần Quốc Tuấn đã phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 1.114.190.759 đồng, thực hiện trong 90 ngày;

Tại KHLCNT công trình sữa chữa Trường Tiểu học Phú Mỹ (giai đoạn thực hiện dự án), gói thầu xây lắp; Trường TH Phú Mỹ đã phê duyệt duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 735.711.323 đồng, thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu xây lắp, thuộc KHLCNT công trình sửa chữa Trường THCS Phạm Hữu Lầu (giai đoạn thực hiện dự án); ngày 30/8, Trường THCS Phạm Hữu Lầu đã phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 1.368.385.758 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Trong 5 ngày trúng 10 gói thầu tại Quận 7

Chỉ trong 5 ngày (từ 16 - 20/9), HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng 10 gói thầu sửa chữa trường học:

Gói thầu xây dựng, thuộc KHLCNT công trình lắp đặt mái che tạm sân trước - Trường Mầm non 19/5 (giai đoạn thực hiện dự án); ngày 16/9, Trường Mầm non 19/5 đã phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 357.909.295 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Ngày 16/9, gói thầu - thuộc KHLCNT công trình sửa chữa Trường Mầm non Phú Mỹ (giai đoạn thực hiện dự án); Trường Mầm non Phú Mỹ đã phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 137.195.545 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Ngày 16/9, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 còn trúng:

Gói thầu - thuộc KHLCNT công trình sửa chữa Trường Mầm non Tân Quy (giai đoạn thực hiện dự án), của Trường Mầm non Tân Quy, với giá 135.841.653 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Nguồn: MSC

Gói thầu - thuộc KHLCNT công trình sửa chữa Trường Mầm non Tân Kiểng (giai đoạn thực hiện dự án), của Trường Mầm non Tân Kiểng, với giá trúng thầu 152.462.104 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Ngày 18/9, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng 2 gói thầu xây lắp:

Nguồn: MSC

Gói thầu xây dựng, thuộc KHLCNT công trình lắp đặt mái che tạm sân chơi - Trường Mầm non Hoa Hồng (giai đoạn thực hiện dự án), của Trường Mầm Non Hoa Hồng, với giá trúng thầu 495.479.005 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu xây lắp, thuộc KHLCNT sửa chữa Trường THCS Hoàng Quốc Việt, của Trường THCS Hoàng Quốc Việt, với giá trúng thầu 677.402.444 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Ngày 20/9, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 được phê duyệt trúng 4 gói thầu sửa chữa trường học:

Gói thầu - thuộc KHLCNT công trình sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hồng (giai đoạn thực hiện dự án), của Trường Mầm non Hoa Hồng, với giá trúng thầu 159.244.411 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu - thuộc KHLCNT công trình sửa chữa Trường Tiểu học Phú Thuận (giai đoạn thực hiện dự án), của Trường Tiểu học Phú Thuận, với giá trúng thầu 258.642.031 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Tại KHLCNT công trình sửa chữa Trường Mầm non - Khu chế xuất Tân Thuận (giai đoạn thực hiện dự án), của Trường Mầm non Khu chế xuất Tân Thuận, duy nhất HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 tham gia và trúng gói thầu xây dựng với giá 200.120.852 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu xây dựng, thuộc KHLCNT công trình sửa chữa Trường Mầm non Tân Phong 2 (giai đoạn thực hiện dự án), của Trường Mầm non Tân Phong 2, với giá trúng thầu 257.565.769 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Năm 2023, HTX đã trúng 23 gói thầu

Năm 2023, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 đã trúng 23 gói thầu xây lắp; trong đó 12 gói chỉ định thầu, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7, UNBD phường Tân Quy (Quận 7)... Tháng 9/2023, đơn vị trúng 8 gói thầu xây lắp; trong đó 4 gói chỉ định thầu, 3 gói duy nhất tham gia và trúng.

Theo đó, ngày 29/9/2023, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7, được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 phê duyệt trúng 4 gói thầu xây lắp, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn:

Gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Tân Phú; ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt Quyết định số 385/QĐ-QLDA HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 688.616.737 đồng (giá gói thầu 695.415.132 đồng), thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Phú Mỹ; ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt Quyết định số 390/QĐ-QLDA HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 871.882.277 đồng (giá gói thầu 881.108.914 đồng), thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu sửa chữa Trường THCS Nguyễn Thị Thập; ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt Quyết định số 388/QĐ-QLDA HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 597.849.338 đồng (giá gói thầu 603.967.418 đồng), thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hồng; ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt Quyết định số 386/QĐ-QLDA HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 548.814.102 đồng (giá gói thầu 554.417.772 đồng), thực hiện trong 60 ngày…

Gói thầu sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trần Quốc Tuấn; ngày 19/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 1.501.740.065 đồng (giá gói thầu 1.523.584.477 đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Chỉ trong ngày 12/9/2023, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng 2 gói thầu xây lắp:

Gói thầu xây lắp - Trường Tiểu học Bùi Thanh Khiết, có giá 245.849.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu xây lắp, thuộc KHLCNT công trình sửa chữa, cải tạo, Trường Mầm non Tuổi Hoa (giai đoạn thực hiện dự án); HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng với giá 287.661.675 đồng (giá gói thầu 287.927.872 đồng, tiết kiệm hơn 266.000 đồng), thực hiện trong 30 ngày;

Ngày 8/9/2023, Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP đã phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng), thuộc KHLCNT bảo dưỡng, sửa chữa Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP, có giá 1.259.169.135 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Trước đó, tháng 8/2023, nhà thầu trúng 7 gói thầu xây lắp, chủ yếu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7, Trường Mầm non Tân Kiểng, Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu, Trường Mầm non Phú Thuận…