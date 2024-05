TP. HCM: HTX Xây dựng Thương mại Q.7 1 tháng trúng 8 gói thầu

HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 (địa chỉ tại đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM) thành lập năm 2008; ông Nguyễn Văn Tuấn là người đại diện pháp luật.



Theo tìm hiểu của phóng viên, HTX được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 30/8/2014; đã tham gia 73 gói thầu, trong đó trúng 64 gói; tổng giá trị trúng thầu trên 66,4 tỷ đồng (có hơn 56,5 tỷ đồng trúng với vai trò độc lập, hơn 8,8 tỷ đồng các gói chỉ định thầu).

Đơn vị chủ yếu trúng thầu tại các bên: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7; các trường học tại Quận 7, Nhà Bè như trường Mầm non Tân Phú, trường Mầm non Hoa Hồng, trường Mầm non Tân kiểng, trường Tiểu học Bùi Văn Ba, trường Tiểu học Phú Mỹ, trường Tiểu học Phú Thuận, trường THCS Nguyễn Thị Thập, trường Mầm non Đồng Xanh…

Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Thiết kế giám sát thi công xây dựng An Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia…

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, năm 2023, HTX đã trúng 23 gói thầu xây lắp; trong đó 12 gói chỉ định thầu, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7, UNBD phường Tân Quy (Quận 7)...

Tháng 9/2023, đơn vị trúng 8 gói thầu xây lắp; trong đó 4 gói chỉ định thầu, 3 gói duy nhất tham gia và trúng.

Theo đó, ngày 29/9/2023, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7, được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 phê duyệt trúng 4 gói thầu xây lắp, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn:

Gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Tân Phú; ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt Quyết định số 385/QĐ-QLDA HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 688.616.737 đồng (giá gói thầu 695.415.132 đồng), thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Phú Mỹ; ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt Quyết định số 390/QĐ-QLDA HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 871.882.277 đồng (giá gói thầu 881.108.914 đồng), thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu sửa chữa Trường THCS Nguyễn Thị Thập; ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 phê duyệt Quyết định số 388/QĐ-QLDA HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 597.849.338 đồng (giá gói thầu 603.967.418 đồng), thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hồng; ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt Quyết định số 386/QĐ-QLDA HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 548.814.102 đồng (giá gói thầu 554.417.772 đồng), thực hiện trong 60 ngày…

Gói thầu sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trần Quốc Tuấn; ngày 19/9/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng thầu với giá 1.501.740.065 đồng (giá gói thầu 1.523.584.477 đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Chỉ trong ngày 12/9/2023, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng 2 gói thầu xây lắp:

Gói thầu xây lắp - Trường Tiểu học Bùi Thanh Khiết, có giá 245.849.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu xây lắp, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo, Trường Mầm non Tuổi Hoa (giai đoạn thực hiện dự án), HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với giá 287.661.675 đồng (giá gói thầu 287.927.872 đồng, tiết kiệm hơn 266.000 đồng), thực hiện trong 30 ngày;

Ngày 8/9/2023, Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP đã phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng, sửa chữa Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP, có giá 1.259.169.135 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Trước đó, tháng 8/2023, nhà thầu trúng 7 gói thầu xây lắp:

Ngày 15/8/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng gói thầu sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phú Thuận với giá 34.270.875 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tân kiểng; ngày 10/8/2023, HTX được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 phê duyệt trúng thầu với giá 270.814.700 đồng (giá gói thầu 273.527.865 đồng), thực hiện trong 60 ngày;

Thi công sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu với giá trúng thầu 309.897.030 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Ngày 8/8/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 đã phê duyệt Quyết định 308/QĐ-UBNd chỉ định thầu cho HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng gói thầu xây lắp, sửa chữa, cải tạo Trường mầm non Phú Thuận. Nguồn: MSC

Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Phú Thuận với giá trúng thầu 176.366.216 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Chỉ trong ngày 11/8/2023, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng 3 gói thầu xây lắp, do Công ty TNHH Thiết kế giám sát thi công xây dựng An Thịnh mời thầu. Cả 3 gói thầu, đều duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng.

Gói thầu xây lắp, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Họa Mi (giai đoạn thực hiện dự án), có giá trúng thầu 173.485.194 đồng (giá gói thầu 173.984.902 đồng), thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sơn Ca (giai đoạn thực hiện dự án), có giá trúng thầu 315.907.476 đồng (giá gói thầu 317.803.281 đồng), thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu xây lắp, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trang Tấn Khương (giai đoạn thực hiện dự án), có giá trúng thầu 309.041.053 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Ngoài ra, nhà thầu còn sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sao Mai; sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Đồng Xanh; sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Bùi Văn Ba; sửa chữa, cải tạo Trường THCS Hai Bà Trưng; sửa chữa một số hạng mục Nhà Thiếu nhi Quận 7; sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (Cơ sở tại 38A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận); sửa chữa một số hạng mục Hội trường UBND phường Tân Quy (giai đoạn thực hiện dự án)…

Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu băn khoăn:

Một ngày được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 chỉ định thầu 4 gói xây lắp trường học, HTX Xây dựng Thương mại Quận 7 phân bổ nhân sự, vật tư, máy móc ra sao để đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng công trình khi các gói thầu thi công sát nhau?