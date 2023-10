Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2023, Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, mã: DGW) ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 5.413 tỷ đồng, giảm 11% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 102,4 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Khởi sắc ấn tượng ở mảng máy tính, hàng tiêu dùng

Giải trình về kết quả kinh doanh, Digiworld cho biết, quý III/2023 là quý thấp điểm của mảng điện thoại di động khi người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu để chuẩn bị cho việc thay mới diện thoại vào quý IVvới sự ra mắt của sản phẩm iPhone mới, dẫn đến doanh thu từ mảng điện thoại chỉ đạt 1.774 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ và giảm 19% so với quý II/2023.

Trái ngược với mảng điện thoại, quý III/2023 lại là mùa kinh doanh cao điểm của mảng máy tính xách tay và máy tính bảng khi học sinh, sinh viên mua sắm để chuẩn bị cho năm học mới. Tại mảng kinh doanh này, Digiworld ghi nhận doanh thu đạt 2.398 tỷ đồng, tăng mạnh 79% so với quý II/2023, tuy nhiên lại không thay đổi nhiều so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu từ thiết bị văn phòng đạt 907 tỷ đồng, tương tự so với cùng kỳ và tăng trưởng 25% so với quý II/2023 nhờ việc Digiworld đã hoàn thành việc mua lại 75% công ty Achison, qua đó hợp nhất doanh thu của các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động.

Ngược lại, doanh thu mảng thiết bị gia dụng ghi nhận đạt 163 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi nền kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, cũng như bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản ảm đạm.

Trong khi đó, Digiworld cho biết ngành hàng tiêu dùng lại đạt tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu ghi nhận ở mức 171 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc công ty đã gia nhập ngành hàng đồ uống và phân phối các sản phẩm bia cao cấp từ ABInbev cũng như các sản phẩm soda sữa, nước trái cây từ Lotte Chilsung.

Tổng tài sản vượt mốc 7.000 tỷ, doanh thu Thế Giới Số ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Trong kỳ, doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều ghi nhận những mức tăng so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Digiworld giảm 5% so với cùng kỳ, xuống còn gần 385 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Digiworld đạt 13.968 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt gần 265 tỷ đồng, giảm lần lượt 22% và 50% so với cùng kỳ. Năm 2023, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tăng đột biến, vượt 7.000 tỷ đồng

Đáng chú ý, về tình hình tài chính, cuối tháng 9/2023, Digiworld đã tạo ra dấu mốc mới khi tổng tài sản ghi nhận vượt 7.003 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm và tăng 7% sau một quý. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận giá trị gần 2.541 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36%, cao nhất trong cơ cấu tài sản.

Đáng nói, các khoản phải thu ngắn hạn của Digiworld đã tăng đến 61% so với đầu năm, chủ yếu đến từ các khoản phải thu khách hàng đối với Công ty CP Thế giới Di động, Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Phong Vũ và các khách hàng khác.

Trong khi đó, hàng tồn kho của Digiworld giảm 31% so với đầu năm về mức 2.249 tỷ đồng (tương ứng 32% tổng tài sản), đã trích lập dự phòng 166 tỷ đồng. So với cuối quý II/2023, hàng tồn kho giảm 13%. Tiền và tiền gửi ngân hàng ghi nhận trên 1.562 tỷ đồng, tăng 89% so với ngày thời điểm đầu năm.

Ngoài ra, dư nợ tài chính của doanh nghiệp ở mức 2.032 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Mặt khác, vốn chủ sở hữu ghi nhận đạt 2.656 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 945 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu DGW của Digiworld giảm 6,9%, dừng tại mức 45.200 đồng/cp, với khối lượng giao dịch hơn 1,3 triệu đơn vị...