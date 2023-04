Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công đoạn Km19+900 - Km39+500 thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673 (có tổng mức đầu tư 144,511 tỷ đồng).



Theo đó, nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Kon Tum với giá trúng thầu 85,308 tỷ đồng (gói thầu có giá là 96,050 tỷ đồng), giảm 10,742 tỷ đồng sau đấu thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 11,18%; thời gian thực hiện hợp đồng 900 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu trên do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước), nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tại gói thầu này có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, đều vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật và được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Trong đó, liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng - Công ty CP Cầu đường New Sun không được lựa chọn vì có giá dự thầu kém cạnh tranh.

Tiềm lực NĐT trúng gói thầu giao thông hơn 85 tỷ tại Kon Tum (ảnh minh họa: Internet).

Về liên danh trúng thầu, thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được biết, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum ( Công ty Tiến Dung Kon Tum ) được thành lập ngày 4/6/2001, có địa chỉ trụ sở chính tại số 08, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Thống kê cho thấy, Công ty Tiến Dung Kon Tum được công bố đã tham gia 16 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 4 gói, 1 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là 713,6 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 102,84%.

Có thể kể đến một số gói thầu giá trị “khủng” mà Công ty Tiến Dung Kon Tum tham dự và trúng thầu như: Gói thầu xây lắp số 2 (phần còn lại của hợp phần 1) thuộc dự án Mở rộng không gian đô thị Nguyễn Trãi do Ban QLDA ĐTXD TP Kon Tum làm chủ đầu tư trị giá gần 154 tỷ đồng; gói thầu 09 Xây dựng công trình đoạn Km9+150 - Km11+600 và Km11+820-Km15+140,47 thuộc dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai do Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư (giá trúng thầu là 204 tỷ đồng); gói thầu xây dựng và thiết bị do Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới tỉnh Kon Tum mời thầu (liên danh với Công ty TNHH Tuấn Dũng với giá trúng thầu là 494,7 tỷ đồng); gói thầu Đ37B (Km544 - Km552+400) dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông do Ban Quản lý dự án Đường Trường Sơn Đông làm chủ đầu tư/bên mời thầu (giá trúng thầu là 189,6 tỷ đồng)…

Thành viên còn lại trong liên danh trúng thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Kon Tum có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số nhà 568, đường Duy Tân, phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum và được thành lập ngày 24/3/2006, do ông Ninh Mạnh Đỉnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ.

Ghi nhận thông tin đấu thầu cho thấy, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Kon Tum đã tham gia 36 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 14 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 381,1 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 100,5%. Địa bàn tham gia đấu thầu và trúng thầu chủ yếu tại tỉnh Kon Tum.