Thêm 3 doanh nghiệp bị “gọi tên” vì chậm trả gốc, lãi trái phiếu

Tháng trước, HNX đã công bố danh sách 54 tổ chức phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi.

Trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như Anh ngữ APax, Chứng khoán Tân Việt, Bất động sản Hà An, Điện mặt trời Trung Nam, Hưng Thịnh Invest, Quốc tế Sơn Hà, Tập đoàn Danh Khôi, Đất Xanh miền Nam, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Đầu tư Hải Phát, Địa ốc No Va, Đầu tư An Đông...