Thế giới Di động đóng một số cửa hàng tại các vùng dịch từ hôm nay

Việt Nam đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Để phối hợp cùng Chính phủ nỗ lực hạn chế lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Công ty sẽ tạm thời đóng cửa một số cửa hàng Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) tại các vùng có dịch khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước.



Kể từ ngày 26/3, thực hiện theo yêu cầu của Uỷ ban Nhân dân một số phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Công ty đã tạm thời đóng cửa các siêu thị TGDĐ và ĐMX tại các phường này cho đến khi có thông báo tiếp theo của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Trong 2 tuần cao điểm của công tác phòng chống dịch, MWG chấp hành theo chỉ đạo của các Cơ quan Chức năng. Do đó, tùy tình hình dịch bệnh ở từng địa phương, một số cửa hàng TGDĐ và ĐMX khác có thể sẽ tạm thời đóng cửa trong thời gian tới.

Trong thời gian tạm ngưng phục vụ, khách hàng có nhu cầu vẫn có thể đặt hàng online.

Các cửa hàng Bách Hóa Xanh (BHX) cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vẫn hoạt động bình thường.

Trong bản tin IR trước đó, MWG cho biết để ứng phó với dịch Covid-19, Công ty sẽ (i) đẩy mạnh bán hàng qua nhiều kênh (bao gồm online); (ii) tập trung bán các sản phẩm có nhu cầu cao trong mùa dịch; (iii) lấy khó khăn làm cơ hội đẩy thị phần khi các chuỗi nhỏ hoạt động không hiệu quả để tăng doanh thu.

Để giảm chi phí, Công ty sẽ (i) Đàm phán giảm giá thuê mặt bằng kinh doanh đối với tất cả các chuỗi; (ii) Thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lao động, hạn chế tuyển dụng mới cho tới khi tình hình dịch bệnh rõ ràng hơn. (iii) Rà soát hoạt động vận hành tại cửa hàng và văn phòng để tiết giảm chi phí; (iv) Chuẩn bị các kịch bản cần thiết để đối phó với từng cấp độ diễn tiến của dịch bệnh.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 20.541 tỷ đồng (tăng trưởng 18%) và lợi nhuận sau thuế đạt 845 tỷ đồng (tăng trưởng 16%) so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ngành hàng, so với lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, sản phẩm điện thoại và điện tử tăng trưởng dương trong khi nhóm điện lạnh và gia dụng tăng trên 15%. Đặc biệt, ngành hàng máy tính xách tay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 80% so với cùng kỳ do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch Covid-19.

Với 253 cửa hàng kinh doanh đồng hồ tại thời điểm cuối tháng 2, ngành hàng này mang về gần 300 tỷ đồng doanh thu lũy kế cho MWG. Thực phẩm và FMCGs tiếp tục tăng trưởng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2019.

Từ tháng 2/2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-2019 đã có nhiều diễn biến phức tạp. Công ty nhận thấy các cửa hàng TGDĐ và ĐMX ngoài khu vực Hà Nội và TP.HCM ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hơn so với 2 thành phố chính (các cửa hàng ngoài Hà Nội và TP.HCM chiếm gần 80% tổng số lượng cửa hàng của MWG).

Trong khi đó, do kinh doanh nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh thu của các cửa hàng BHX khá ổn định và đang có xu hướng tăng lên.

Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, doanh thu thuần riêng tháng 2 của MWG vẫn tăng trưởng 13% nhờ:

(i) TGDĐ và ĐMX duy trì được tổng doanh số tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 và

(ii) sự đóng góp tích cực từ chuỗi BHX. Cụ thể là, đóng góp doanh thu từ chuỗi BHX có sự tăng trưởng vượt bậc, từ mức 5% thời điểm tháng 2/2019 lên tới 16% vào tháng 2/2020.