Thất thu vì vắng người chụp ảnh, chủ vườn nâng giá sen để... gỡ vốn

Các đầm sen của Hà Nội đang vào mùa nở đẹp nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên không có người đến chụp ảnh như mọi năm. Tình trạng này khiến các đầm sen quanh Hà Nội bị thất thu nặng nề. Chỉ còn trông chờ vào việc bán sen nhưng các chợ cũng bị hạn chế nên hoa sen chỉ có vài hàng bán rong dọc đường bán. Giá sen năm nay cũng cao hơn mọi năm. Theo khảo sát của phóng viên, mỗi bó sen 10 bông có giá từ 90-100 nghìn đồng. So với mọi năm hoa sen bán trên đường phố Hà Nội cũng to đều và đẹp hơn. Chị Lan, một người bán hoa cho biết, do không có người đến chụp ảnh nên các đầm sen ít bị hỏng, chủ đầm cũng để hoa nở đều, đến độ đẹp mới hái. “Do hoa có chất lượng tốt nên các chủ đầm cũng bán cao hơn mọi năm”, chị Lan chia sẻ thêm. Ngoài lan hồng truyền thống thì năm nay vẫn có lan trắng hay còn gọi là Bạch Liên bán trên thị trường. Nhiều người thích Bạch Liên vì vẻ đẹp thuần khiết, lâu tàn nhưng mùi thơm lại không bằng sen hồng. Giá Bạch Liên cũng tương đương với sen hồng nhưng tỷ lệ bán được ít hơn. Trên mỗi xe bán hoa thường chỉ có 4-5 bó Bạch Liên còn chủ yếu vẫn là sen hồng. Trong các loại hoa mùa hè thì hoa sen có thời gian nở dài nhất, có những đầm sen đến cuối hè vẫn trổ bông, thậm chí nở cùng với hoa súng. Chính vì vậy, nhiều người vẫn cân nhắc không mua sen ở thời điểm giá cao như hiện nay.

