Bên trong cửa hàng VinMart đầu tiên tại Hà Nội bán Phúc Long

Từ 7/6, siêu thị VinMart thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã kết hợp bán trà Phúc Long. Đây là chương trình kết hợp do Cty TNHH The Sherpa - thành viên của Masan - đã công bố thỏa thuận mua lại 20% Công ty Phúc Long Heritage với giá trị 15 triệu USD. Ngoài Phúc Long, cửa hàng VinMart này còn có sự kết hợp đặt một phòng giao dịch của TechcomBank. Nhân viên bán hàng kios Phúc Long tại cửa hàng VinMart này cho biết, mặc dù mới bán được 2 ngày nhưng doanh số bán khá tốt do nhiều khách hàng của VinMart đã biết đến thương hiệu của trà Phúc Long trước đó. Chị Nguyệt Anh - sống tại toà nhà UDIC Riverside cho biết vừa mở một tài khoản của Techcombank nhưng thấy bên cạnh có bán trà Phúc Long nên đã ra mua dùng thử. Phòng giao dịch của TechcomBank đặt cùng hệ thống siêu thị của VinMart được kỳ vọng sẽ có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng. Trước đó, cửa hàng VinMart đầu tiên đổi tên thành WinMart này nằm ở quận 2, TP.HCM. Nhân viên bán hàng của Phúc Long cho biết thêm, giá bán các sản phẩm trà vẫn không thay đổi so với hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc. Theo kế hoạch, Kiosk Phúc Long sẽ chia sẻ 20% doanh thu với VinMart. Do Phúc Long là sản phẩm được giới trẻ ưa thích nên việc kết hợp này sẽ giúp phần trẻ hoá lượng khách hàng của hệ thống VinMart.

