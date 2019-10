(Kiến Thức) - Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang - TG Group là doanh nghiệp tặng chiếc ô tô hạng sang có giá trị tài sản 2,72 tỷ đồng cho Công an tỉnh Cao Bằng. Dư luận hiện khá tò mò các thông tin về doanh nghiệp này, đặc biệt là tình hình làm ăn lỗ lãi của TG Group ra sao?.

Thông tin liên quan đến vụ Công an tỉnh Cao Bằng nhận quà tặng là chiếc ô tô có giá trị tài sản 3,72 tỷ đồng của doanh nghiệp, trao đổi với một số cơ quan truyền thông Đại tá Nguyễn Hữu Dũng, nguyên PGĐ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, doanh nghiệp tặng chiếc ô tô Toyota Land cruiser 7 chỗ cho Công an tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 là Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang - TG Group. Doanh nghiệp này có trụ sở tại tổ 22 đường 3/10 phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang - TG Group, là doanh nghiệp tặng ô tô hạng sang cho Công an tỉnh Cao Bằng. (Ảnh minh họa). Trước thông tin trên, dư luận đặt câu hỏi, TG Group biếu xe 3,72 tỷ cho Công an Cao Bằng làm ăn lỗ lãi thế nào?



Theo thông tin giới thiệu trên website của TG Group, Tập đoàn này được thành lập vào tháng 9/2010 tại Cao Bằng, với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được dư luận trên địa bàn biết đến là đơn vị thực hiện nhiều dự án liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản với quy mô lớn, như: Khai thác, chế biến quặng antimon; khai thác, chế biến chì, kẽm tại huyện Bảo Lâm; khai thác, chế biến ferro mangan tại huyện Hòa An; khai thác, chế biến vàng sa khoáng tại huyện Bảo Lâm. Tại một số địa bàn lân cận như Hà Giang, Bắc Kạn, TG Group cũng sở hữu một số dự án luyện kim màu, nhà máy gang…

Theo website của TG Group, hiện tại, Tập đoàn này đang mở rộng sang đầu tư bất động sản nhưng vẫn đang duy trì lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác và chế biến khoáng sản.

Đặc biệt, mới đây TG Group còn trúng sơ tuyển dự án bất động sản với mức đầu tư gần 900 tỷ đồng .

Cụ thể, báo Đất Việt cho biết, tháng 9/2019, Sở Xây dựng Cao Bằng công bố danh sách trúng sơ tuyển dự án Phát triển đô thị số 4A1, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, đơn vị trúng sơ tuyển là liên danh Tập đoàn Tây Giang và Công ty CP Xây lắp điện I (Liên danh Tây Giang - PCC1).

Theo một cán bộ của Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển gồm: Liên danh Tây Giang - PCC1 và Công ty CP Xây dựng công trình Minh Quang. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, Công ty CP Xây dựng công trình Minh Quang không đạt về tài chính và năng lực kinh nghiệm nên bị loại. Liên danh Tây Giang - PCC1 là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển tại dự án nêu trên.

Website của TG Group cho hay, trải qua nhiều năm hoạt động, bên cạnh những sản phẩm chất lượng đạt được thì TG Group còn được vinh danh nhận nhiều chứng nhận và giải thưởng cao quý mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng mơ ước như: chứng nhận ISO 9001:2008; doanh nghiệp quản lý chất lượng, chứng nhận JIS G2304:1998; doanh nghiệp chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN, sản phẩm tiêu biểu ASEAN, giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2013.

