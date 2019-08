Tập đoàn Mường Thanh khánh thành sân chơi trẻ em từ đồ nhựa tái chế đầu tiên

(Kiến Thức) -Ngày 18/8/2019, tại xóm 5, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khách sạn Mường Thanh Diễn đã tổ chức Lễ bàn giao công trình khu vui chơi tích hợp cho thiếu nhi được dựng từ các vật liệu nhựa và rác thải nhựa tái chế.

Với khẩu hiệu “Chúng tôi không hứa, chúng tôi làm” sân chơi đầu tiên thuộc chiến dịch No Plastic của Tập đoàn Mường Thanh đã được xây dựng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sân chơi do khách sạn Mường Thanh Diễn Châu phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Diễn Đồng phối hợp thực hiện.

Sân chơi với nhiều hạng mục như xích đu, ống chui, cầu trượt, bập bênh… được làm từ các đồ tái chế vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa trở thành địa điểm thú vị để các em nhỏ vui chơi sau những giờ học tập trên lớp.





Cũng trong Lễ khánh thành, khách sạn Mường Thanh Diễn Châu đã trao tặng 10 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt trên địa bàn xã.



Dự kiến, trong thời gian tới, Tập đoàn Mường Thanh sẽ tiến hành xây dựng thêm nhiều sân chơi từ rác thải nhựa trên cả nước. Hoạt động này nằm trong chiến dịch No Plastic được Tập đoàn Mường Thanh chính thức phát động từ 01/08/2019. Với mỗi clip tái chế đồ nhựa được đăng tải lên Facebook cá nhân, mỗi người sẽ đóng góp 40.000 VNĐ vào quỹ của Tập đoàn Mường Thanh dành riêng cho việc xây dựng sân chơi cho trẻ em ở các địa phương từ đồ tái chế.



Bên cạnh hoạt động xây dựng sân chơi từ rác thải nhựa tái chế, chiến dịch No Plastic của Tập đoàn Mường Thanh còn triển khai nhiều hoạt động như: Thay thế 13 vật dụng từ đồ nhựa sang chất liệu bằng vải và giấy từ hủy tại hệ thống gần 60 khách sạn; Triển khai dọn rác tại các khu vực công cộng với sự tham gia của 12.5000 cán bộ nhân viên Tập đoàn.