Tập đoàn KS Mường Thanh giành giải thưởng “DN có nhiều đóng góp nhất cho ngành du lịch VN“

(Kiến Thức) - Chúc mừng ngày du lịch Việt Nam, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh phát động chiến dịch “Keep me Clean – Keep me Save” nhằm tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng chung tay làm sạch và giữ gìn môi trường biển.