Tập đoàn đầu tư Thăng Long muốn làm sân golf 18 lỗ tại Quảng Trị còn ôm dự án nào?

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long là một trong hai doanh nghiệp muốn làm dự án tổ hợp khu đô thị biển và sân golf 18 hố tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (doanh nghiệp còn lại là Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch và Thương mại Cửa Tùng).

Ảnh minh họa. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, tiền thân là Công ty cổ phần Văn hóa Thông tin Thăng Long (TIC media), do ông Nguyễn Phúc Long thành lập ngày 8/8/2001.



Năm 2005, TIC Media góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, chính thức tham gia vào thị trường bất động sản và chứng khoán Việt Nam.

Năm 2010, ông Long tiếp tục tiến hành tái cấu trúc, sáp nhập nhóm các Công ty thành viên trong cùng hệ sinh thái thành Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG), với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ (Hà Nội). (Ảnh: tig.vn).

Lĩnh vực hoạt động chính của TIG là bất động sản, đầu tư tài chính, chứng khoán, đầu tư xây dựng, truyền thông.

Về lĩnh vực bất động sản, theo thông tin trên Vietnam Finace, TIG là chủ đầu tư của các dự án như: Vườn Vua Resort & Villas 90ha, tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng (Phú Thọ); khu phức hợp Imperial Plaza, nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ; khu nhà ở Lô 8.1 Mỹ Đình (Hà Nội); dự án Nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2,...

Trong năm 2021, dù gặp phải nhiều khó khăn do tác động tiêu cực từ COVID-19, nhưng báo cáo của Ban Tổng giám đốc TIG cho thấy, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu hợp nhất là 1.087 tỷ đồng, bằng 202% so với năm 2020.

Tổng doanh thu của TIG năm 2021 so với năm 2020 tăng chủ yếu đến từ kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại.

Cụ thể, năm 2021, doanh thu mảng đầu tư bất động sản đạt 465,5 tỷ đồng, bằng 256% so với năm 2020 và chiếm 42,7% trong tổng doanh thu của Công ty. Doanh thu bất động sản tăng là do trong năm Công ty tiếp tục bán thành công dự án TIG Đại Mỗ Green Garden và mở bán thành công dự Án Vườn Vua Resort & Villas. Năm 2021, doanh thu mảng kinh doanh thương mại đạt 424,1 tỷ đồng, bằng 147% so với năm 2020 và chiếm 38,9%.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 262 tỷ đồng, bằng 247% so với năm 2020.

Trong quý 1/2022, TIG ghi nhận doanh thu đạt 224,68 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 64,54 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,6% và 94,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22% về còn 21%.

Năm 2022, TIG đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 107,9 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 30,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của TIG giảm 3,3% so với đầu năm về 3.403,6 tỷ đồng.