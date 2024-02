Tăng tốc tiến độ Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 18.000 tỷ

Dự án trọng điểm 18.000 tỷ đồng



Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành sẽ kết nối các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức (Long An) - Long Thành (đang triển khai), các tuyến đường kết nối vào sân bay Long Thành. Dự án này giúp phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Dự án đã khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2023. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7 km (qua tỉnh Đồng Nai 34,2 km, qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19,5 km), đầu tư theo quy mô đường cao tốc vận tốc thiết kế 100 km/h. Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 từ 4 - 6 làn xe theo từng đoạn, giai đoạn hoàn thiện mở rộng bảo đảm quy mô 6 - 8 làn xe.

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển còn một nửa

Tổng mức đầu tư dự án gần 18.000 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần; thời gian thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương, dự án thành phần 1 có 2 gói thầu xây lắp; đang thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai thi công hiện trường. Dự án thành phần 1 dài 16 km, do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 6.012 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 có 2 gói thầu xây lắp; đang triển khai thi công một số hạng mục có mặt bằng (sản lượng đạt khoảng 3%). Dự án thành phần 2 dài hơn 18 km, do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 6.852 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 dài khoảng 19,5 km, do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ quản, có 1 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư 4.964 tỷ đồng đang triển khai thi công và đạt tiến độ rất tốt, sản lượng đã đạt khoảng 12%.

Thông tin trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đạt gần 96%.

Tiến độ thực hiện dự án vượt 2% so với kế hoạch và bảo đảm hoàn thành trước 30/9/2025, dự kiến sớm 3 tháng theo kế hoạch được giao tại Nghị quyết 90/NQ-CP của Chính phủ.

Cần đẩy nhanh tiến độ

Trong khi đó, dự án thành phần 1 và 2 diện tích bàn giao mặt bằng rất hạn chế, không bảo đảm để triển khai thi công đồng loạt dự án. Dự án thành phần 1 mới bàn giao 5%, thành phần 2 bàn giao gần 20%.

Cụ thể, tính đến đầu tháng 2/2024, công tác kiểm đếm của các địa phương cũng mới chỉ đạt 131,79ha, còn lại khoảng 5,8ha chưa xác định được chủ sử dụng đất. Đến nay cơ quan chức năng mới chỉ xác nhận nguồn gốc đất của 314 trong tổng số 998 bộ hồ sơ. Riêng TP Biên Hòa mới chỉ phê duyệt phương án bồi thường cho 34 hộ dân với tổng số tiền gần 114 tỷ đồng và diện tích thu hồi khoảng 6ha.

Tại một số vị trí, lác đác vài phương tiện cơ giới hoạt động cầm chừng

Tại dự án thành phần 2, địa phương nơi tuyến đường chạy qua đã bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu được 22,8 trong tổng số 176,7ha đất, đạt 12,9% diện tích cần giải tỏa. Thời điểm này, chính quyền địa phương mới kiểm đếm được gần 92,% diện tích, còn lại khoảng 12,5ha chưa xác định được chủ sử dụng đất. Cơ quan chức năng cũng mới chỉ xác nhận nguồn gốc đất của 50,7% số hồ sơ và UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, chi trả được 80 hộ, tổng kinh phí là 160 tỷ đồng, diện tích thu hồi đạt 17,8ha.

Ngoài ra, tại các dự án thành phần 1, 2 còn có hàng chục vị trí giao cắt với đường điện cao thế, đường ống cấp nước, hệ thống viễn thông nên hiện các cơ quan chức năng của Đồng Nai đang phải lập thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập phương án di dời. Đến ngày 12/1 vừa qua, UBND huyện Long Thành đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho những hộ dân đầu tiên trong diện phải giải tỏa phục vụ dự án với số tiền 89 tỷ đồng.

Lý giải về nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho rằng, công tác kiểm đếm gặp khó do nhiều thửa đất vắng chủ. Việc xác nhận nguồn gốc đất còn chậm do chưa có sự thống nhất và thiếu nhân lực thực hiện. Công tác bồi thường, thu hồi đất của người dân gặp khó do chưa xác định rõ vấn đề tái định cư... Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thừa nhận việc giải phóng mặt bằng hai dự án thành phần của tuyến cao tốc quá chậm. UBND tỉnh đã chỉ đạo rất rõ nhưng quá trình phối hợp triển khai thiếu đồng bộ, còn bất cập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1

Trước tình trạng chậm trễ có thể xảy ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực cử tổ công tác với các cán bộ giỏi vào làm việc trực tiếp, hỗ trợ Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình điện… hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2024. Thủ tướng yêu cầu phấn đấu thông xe tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025.