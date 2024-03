Tấn Hưng Long An tham dự 2 gói thầu của UBND xã Lương Hòa

“Một mình một ngựa” tham gia cả 2 gói thầu



Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu thi công xây dựng, có giá 1.426.152.000 đồng, do Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Minh Long mời thầu; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”. Gói thầu thuộc dự án Đường Bờ Nam Gia Miệng giai đoạn 2, do UBND xã Lương Hòa làm chủ đầu tư, thực hiện tại Bến Lức (tỉnh Long An).

Dự án có tổng mức đầu tư 1.696.270.000 đồng, do UBND xã Lương Hòa phê duyệt tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 2/2/2024.

Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 7/3, gói thầu trên, chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại xây dựng Tấn Hưng Long An dự thầu với giá 1.435.281.359 đồng (giá sau giảm còn 1.399.112.269 đồng).

Gói thầu thi công xây dựng, có giá 683.166.000 đồng, được UBND xã Lương Hòa giao cho Chi nhánh Công ty CP Tư vấn xây dựng Minh Long mời thầu; phương thức “Một giai đoạn một túi hồ sơ”; nguồn vốn sử dụng từ ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp.

Gói thầu thuộc dự án Lộ giữa Ấp 7 của UBND xã Lương Hòa, có tổng mức đầu tư 816.523.000 đồng. Dự án, do UBND xã Lương Hòa phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 2/2/2024.

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 7/3, gói thầu trên, chỉ duy nhất Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại xây dựng Tấn Hưng Long An tham gia dự thầu với giá 686.096.782 đồng (giá sau giảm 668.258.266 đồng).

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xây dựng Tấn Hưng Long An (địa chỉ tại Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thành lập năm 2015; ông Nguyễn Tấn Thành là người đại diện pháp luật; loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo thống kê, đơn vị đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 1 gói, 2 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 24,9 tỷ đồng, toàn bộ trúng độc lập.

Nhà thầu chủ yếu trúng thầu tại Long An (UBND xã Long Định, UBND xã Nhựt Chánh, UBND xã Lương Hòa, Phòng NN&PTNT huyện Bến Lức… Bên mời thầu, thường là Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Minh Long, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT…

Năm 2023, nhà thầu đã trúng 3 gói thầu xây lắp, toàn “một mình một ngựa”:

Thi công đường Ấp 5 của UBND xã Nhựt Chánh, có giá trúng thầu 1.189.000.000 đồng (giá gói thầu 1.272.218.000 đồng), thực hiện trong 120 ngày;

Thi công đường bờ bắc, kênh Nhà Lầu của UBND xã Lương Hòa, có giá trúng thầu 2.139.000.000 đồng (giá gói thầu 2.204.028.000 đồng), thực hiện trong 120 ngày;

Gói thầu số 5: Xây lắp tại đường GTNT, kênh Năm Đông - hạng mục “tráng bê tông mặt đường của Phòng NN&PTNT huyện Bến Lức, có giá trúng thầu 1.932.268.000 đồng (giá gói thầu 1.961.148.000 đồng), thực hiện trong 180 ngày.

Chuyên gia đấu thầu nói gì?

Một chuyên gia đấu thầu dự đoán, từng “một mình một ngựa” trúng thầu tại UBND xã Lương Hòa, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xây dựng Tấn Hưng Long An “rộng cửa” tại cả 2 gói thầu - do Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Minh Long mời thầu.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này băn khoăn:

Cả 2 gói thầu, thuộc dự án Đường Bờ Nam Gia Miệng, giai đoạn 2 và Lộ giữa Ấp 7 của UBND xã Lương Hòa, đều chỉ duy nhất Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xây dựng Tấn Hưng Long An dự thầu, liệu rằng, có đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế?

Nội dung phản hồi của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Minh Long (bên mời thầu)

Phản hồi về nội dung này, ngày 15/3/2025, Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Minh Long đã có Công văn số 39/CV-CNML.2024 với nội dung:

“E-HSMT được phát hành miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tất cả các thông tin liên quan đến gói thầu đơn vị tư vấn, đều công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho bất cứ nhà thầu nào có nguyện vọng tham gia trong đấu thầu, hồ sơ mời thầu không có nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, hoặc gây sự cạnh tranh không bình đẳng cho các nhà thầu tham dự. Việc tham dự đấu thầu của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đó là quyền và lợi ích của nhà thầu”.

Nội dung Văn bản số 347/UBND của UBND xã Lương Hòa

Cũng trong ngày 15/3/2024, UBND xã Lương Hòa có Văn bản số 347/UBND trả lời với nội dung:

“Việc đấu thầu qua mạng, cũng đã giúp cho chủ đầu tư đảm bảo được tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm được ngân sách nhà nước. Cụ thể như sau:

Công trình đường bờ nam Gia Miệng, giai đoạn 2: Giá gói thầu được duyệt là 1.426.152.000 đồng; giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu là 1.399.112.000 đồng, đã tiết kiệm 1,89%

Công trình lộ giữa Ấp 7: Giá gói thầu được duyệt là 683.166.000 đồng; giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu là 668.258.000 đồng, đã tiết kiệm 2,18%...”.

UBND xã Lương Hòa cũng xác nhận, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xây dựng Tấn Hưng Long An đã từng tham gia Công trình: Đường bờ bắc, kênh Nhà Lầu với giá trúng thầu 2.139.000.000 đồng…