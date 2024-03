Tài chính 200 triệu nên mua ôtô nào "ngon, bổ, rẻ" ở Việt Nam?

Chevrolet Spark 2018: Giá 200 triệu đồng

Chevrolet Spark cũ đời 2015 dẫn đầu trong loạt ôtô cũ giá rẻ tại Việt Nam, xe có mức loanh quanh 100 - 220 triệu đồng. Đây là một lựa chọn tốt cho những người cần một chiếc xe 4 chỗ nhưng tài chính eo hẹp. Dù đã lăn bánh nhiều năm trên thị trường nhưng Chevrolet Spark vẫn bảo tồn phong cách thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn và dễ lái. Chevrolet Spark có khung gầm chắc chắn, phù hợp vận hành trong nội đô. Trang bị nội thất đủ dùng. Sở dĩ Spark cũ được ưa chuộng là vì giá thành hợp túi tiền, cảm giác lái không tệ. Do xe đã ngừng phân phối chính hãng tại Việt Nam nên người mua xe cũ có thể gặp hạn chế trong việc tìm linh phụ kiện thay thế. Ngoài ra, Spark cũng có một điểm trừ khác là hàng ghế sau hơi chật. Suzuki Celerio 2019: Giá từ 210 triệu đồng

Mẫu hatchback hạng A của Suzuki là "hàng" nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Với 210 - 280 triệu, người mua hoàn toàn có thể đưa về nhà chiếc xe Suzuki Celerio 2019 khá mới. Celerio là mẫu xe Nhật có độ tin cậy cao về thương hiệu cũng như độ hoàn thiện sản phẩm. Điểm mạnh của mẫu xe này là khoang nội thất rộng rãi, khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Dẫu vậy, thiết kế ngoại thất của Celerio khá kén người dùng. Việc Celerio ngừng phân phối tại Việt Nam từ năm 2020 cũng khiến nhiều người dè dặt. Tuy nhiên, hệ thống phân phối của Suzuki Việt Nam vẫn không ngừng phát triển, đảm bảo sẵn nguồn linh kiện thay thế và đáp ứng tốt nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng cho người dùng. KIA Morning 2020: Giá từ 230 triệu đồng

KIA Morning giá rẻ từng "làm mưa, làm gió" tại thị trường Việt Nam. Nếu mang 250 triệu đi mua ôtô cũ, bạn có thể sở hữu một chiếc Morning 2020 còn mới, trang bị tốt, độ phổ biến cao. Ưu điểm của Morning là thiết kế trẻ trung, năng động. Ngoại hình nhỏ gọn, linh hoạt. Trang bị an toàn và tiện nghi khá đầy đủ. Nhược điểm của KIA Morning là không gian ghế ngồi chật chội. Khả năng cách âm kém, dễ gây mệt mỏi cho người dùng khi di chuyển đường dài. Hyundai Grand i10 2019: Giá từ 220 triệu đồng

Giá xe Hyundai Grand i10 2019 khởi điểm từ 220 triệu đồng cũng là lựa chọn đáng chú ý tại thời điểm này. Mẫu xe cỡ nhỏ của Hyundai rất phù hợp với người mua xe lần đầu. Trong nhiều năm qua, Hyundai Grand i10 không chỉ là mục tiêu săn đón của khách hàng cá nhân mà còn là lựa chọn tối ưu cho khách hàng chạy dịch vụ. Mẫu xe hạng A của Hyundai được người dùng đánh giá cao bởi thiết kế thực dụng, chi phí nuôi xe thấp, độ bền cao, vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu. Nhược điểm của Hyundai Grand i10 là thân vỏ mỏng, độ ồn lớn và trang bị điều hòa chỉnh cơ. Mitsubishi Mirage 2018: Giá từ 215 triệu đồng

Rất nhiều người mua xe cũ tìm mua Mitsubishi Mirage bởi tính kinh tế và độ tin cậy cao và đây cũng là một trong những mẫu ôtô có giá phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Tất nhiên, để đưa về nhà một chiếc xe phù hợp với nguồn ngân sách eo hẹp, bạn cần đánh đổi phong cách thiết kế, tính thẩm mỹ và tốc độ vận hành. Mitsubishi Mirage 2028 là xe nhập khẩu từ Thái Lan và đã dừng bán tại Việt Nam nhiều năm. Trong tầm giá 250 triệu, Mirage đáp ứng tốt nhu cầu sở hữu một chiếc xe có khả năng vận hành linh hoạt, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu,... Nissan Sunny 2017: Giá từ 220 triệu đồng

Tuy Nissan Sunny 2027 có thiết kế đơn giản nhưng chính sự đơn giản đó giúp người dùng yên tâm về độ bền của mẫu xe này. Bên cạnh đó, mẫu sedan hạng B của Nissan còn mang nhiều giá trị cốt lõi nổi bật của dòng xe Nhật như bền bỉ, ít hỏng vặt. Nội thất của Sunny khá rộng rãi, động cơ 1.5L vận hành đầm chắc, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp,... Nhược điểm của Nissan Sunny là thiết kế đơn điệu, không bắt mắt. Độ ồn lớn, trang bị tiện nghi chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Chevrolet Aveo 2018: Giá từ 219 triệu đồng

Chevrolet Aveo 2018 là gợi ý không nên bỏ qua nếu bạn đang tìm mua một chiếc xe cũ tầm giá dưới 250 triệu đồng. Mẫu sedan hạng B gốc Mỹ được người dùng dành lời khen về độ vận hành ổn định, đầm chắc. Bền dáng và ít hỏng vặt. Độ cách âm tương đối tốt. Dẫu vậy, Chevrolet đã rời khỏi Việt Nam và Aveo không còn phân phối chính hãng nên việc sửa chữa, tìm linh phụ kiện chính hãng sẽ khó khăn hơn các dòng xe khác. Ngoài ra, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này nhỉnh hơn một chút hơn so với những mẫu xe cũ gốc Hàn, Nhật. Video: Top 5 mẫu sedan hạng B cũ đáng mua trong tầm giá 200 triệu.

