Tân Bửu Long xây dựng những ngôi trường nào ở Đồng Nai?

Công ty TNHH Tân Bửu Long có địa chỉ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập tháng 3/2002 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Đỗ Khôi Nguyên.

Từ tháng 10/2015 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 34/35 gói thầu, trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 950,24 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 451,337 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 498,903 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tân Bửu Long có thể coi nhà thầu có tiếng khi chủ yếu thực hiện các gói thầu thi công xây dựng trường học. Theo tìm hiểu của PV, chỉ tính riêng từ thời điểm tháng 10/2015 đến nay nhà thầu được ghi nhận trúng 34 gói thầu thì có tới hơn 20 gói xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, rất ít gói xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh bạn.

Gói thầu đầu tiên đánh dấu tên tuổi Công ty TNHH Tân Bửu Long trên "bản đồ đấu thầu" là gói thầu số 07 (xây lắp) thuộc dự án Trường Mầm non Lang Minh do Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Ảnh FB trường MN Lang Minh

Gói thầu đầu tiên đánh dấu tên tuổi Công ty TNHH Tân Bửu Long trên "bản đồ đấu thầu" là gói thầu số 07 (xây lắp) thuộc dự án Trường Mầm non Lang Minh do Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Tân Bửu Long trúng thầu với giá 11,169 tỷ đồng theo hình thức Đấu thầu rộng rãi không qua mạng (giá gói thầu 11,190 tỷ đồng); Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc kí Quyết định số 242/QĐ-QLDA công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 22/10/2015.

Chỉ sau đó gần 1 tháng (12/11/2015), nhà thầu được Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai phê duyệt Quyết định 288/QĐ-CĐYT công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08 (xây lắp + thiết bị) gồm các hạng mục: Xây dựng Khối thư viện kết hợp phòng học thực hành, giảng đường; hệ thống mạng - thông tin liên lạc; sân đường nội bộ, cây xanh; bể nước ngầm 100m3; đập phá, tháo dỡ hiện trạng; xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khối thư viện kết hợp phòng học - thực hành cơ bản - kỹ thuật cao, giảng đường Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai với giá 75,725 tỷ đồng (giá gói thầu 75,833 tỷ đồng) theo hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng.

Tới tháng 7/2016 trúng gói thầu xây dựng trường Mầm non Phú Hòa trị giá 9,299 tỷ đồng (giá gói thầu 9,450 tỷ đồng) theo hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng.

Ngày 17/8/2016, Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc phê duyệt Quyết định số 326/QĐ-QLDA, Công ty TNHH Tân Bửu Long trúng Gói thầu số 06 (xây lắp) thuộc dự án Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức với giá 5,395 tỷ đồng (giá gói thầu 5,442 tỷ đồng), theo hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng;

Tới 26/9/2016 được Ban quản lý dự án huyện Nhơn Trạch phê duyệt Quyết định 387/QĐ-BQL cho trúng Gói thầu số 01 (thi công xây dựng) thuộc dự án Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trường tiểu học Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch với giá 12,289 tỷ đồng (giá gói thầu 12,889 tỷ đồng ), theo hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng.

Ngày 23/11/2016, nhà thầu được Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai phê duyệt liền 3 Quyết định lựa chọn nhà thầu tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Cùng ngày 23/11/2016, nhà thầu được Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai phê duyệt liền 3 Quyết định lựa chọn nhà thầu lần lượt 300/QĐ-CĐYT (Gói thầu số 18 (thiết bị) trị giá 2,522 tỷ đồng); Quyết định 299/QĐ-CĐYT (Gói thầu số 17 (thiết bị) trị giá 7,757 tỷ đồng) và Quyết định số 298/QĐ-CĐYT (Gói thầu số 16 (thiết bị) trị giá 1,86 tỷ đồng)...

Năm 2017 nhà thầu được ghi nhận trúng 2 gói; năm 2018 trúng gói thầu Xây dựng khối nhà ký túc xá 5 tầng và các hạng mục phụ trợ, PCCC, chống sét, chống mối thuộc dự án Xây dựng trường Cao đẳng thống kê II (Giai đoạn II) - Hạng mục Ký túc xá trị giá hơn 33,877 tỷ đồng (giá gói thầu 33,947 tỷ đồng).

Năm 2019 được ghi nhận trúng 3 gói thầu xây dựng các trường như: Gói thầu xây dựng số 1: Khối hành chính+học tập; Khối lớp học 1+2; Khối phòng bếp+giặt ủi; Hành lang cầu nối 1+2; Nhà bảo vệ; Nhà xe giáo viên+phụ huynh; Cổng, tường rào; Cây xanh, thảm cỏ... thuộc dự án Trường mầm non Hàng Gòn, xã Hàng Gòn do Ban Quản lý dự án thị xã Long Khánh làm chủ đầu tư; Gói thầu số 04: (Xây lắp) Cải tạo các khối nhà hiện hữu; Xây dựng khối lớp học 14 phòng, khu vệ sinh và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án Trường THCS Nguyễn Công Trứ do Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc làm chủ đầu tư; và gói thầu xây lắp thuộc dự án Trường Mầm non An Viễng do Ban Quản lý Dự án huyện Long Thành làm chủ đầu tư;

Năm 2020 trúng 2 gói thầu xây dựng trường: gói thầu xây dựng thuộc dự án Trường THCS Bình An (giai đoạn 2) trị giá 22,898 tỷ đồng và Gói thầu số 01 (xây lắp + lán trại) thuộc dự án Trường THCS Gia Tân I trị giá 43,971 tỷ đồng (tại gói thầu này Công ty TNHH Tân Bửu long trúng với vai trò nhà thầu liên danh)

Năm 2021 được ghi nhận trúng 3 gói xây dựng trường học trong đó có 2 gói thực hiện tại Bình Dương; năm 2022 nhà thầu cũng được ghi nhận trúng 2 gói xây dựng trường học.

Ngày 25/12/2023, Ban Quản lý dự án Biên Hòa đã phê duyệt Quyết định 863/QĐ-BQLDA công nhận KQLCNT gói thầu Xây lắp (GĐ2) thuộc dự án Trường THCS Tân Hạnh. Ảnh HĐ

Và chỉ riêng tháng 12/2023, nhà thầu được công bố trúng liền 3 gói thầu xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Ngày 25/12/2023, Ban Quản lý dự án Biên Hòa đã phê duyệt Quyết định 863/QĐ-BQLDA công nhận KQLCNT gói thầu Xây lắp (GĐ2) thuộc dự án Trường THCS Tân Hạnh. Duy nhất Công ty TNHH Tân Bửu Long dự thầu và trúng với giá 28,633 tỷ đồng thực hiện 180 ngày (giá dự toán gói thầu 28,680 tỷ đồng);

Ban QLDA huyện Long Thành phê duyệt Quyết định 602/QĐ-BQL, công nhận KQLCNT Gói thầu số 03 (xây dựng): Xây lắp thuộc dự án Trường Trung học cơ sở An Phước (mở rộng). Ảnh HĐ

Cũng trong ngày 25/12/2023, nhà thầu được Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom phê duyệt Quyết định 610/QĐ-QLDA, công nhận KQLCNT Gói thầu số 13 (Xây lắp): Xây dựng công trình thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Tại gói thầu này liên danh của Công ty TNHH Tân Bửu Long và Công ty TNHH Nguyễn Hoàng trúng thầu với giá 55,799 tỷ đồng (giá gói thầu 55,936 tỷ đồng);

Bảng thông tin công trình. Ảnh HĐ

Trước đó ngày 12/12/2023, nhà thầu được Ban QLDA huyện Long Thành phê duyệt Quyết định 602/QĐ-BQL, công nhận KQLCNT Gói thầu số 03 (xây dựng): Xây lắp thuộc dự án Trường Trung học cơ sở An Phước (mở rộng). Duy nhất Công ty TNHH Tân Bửu Long dự thầu và trúng với giá 13,209 tỷ đồng (giá gói thầu 13,235 tỷ đồng).

Cả 3 gói thầu nêu trên đều có tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu dưới 1 %