TP HCM: Cty Định Gia dự 2 gói thầu tại UBND xã Phước Kiển

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, gói thầu xây dựng có giá 1.251.579.426 đồng, thuộc Dự án Nâng cấp Hẻm 336, đường Phạm Hữu Lầu, Âp 4, xã Phước Kiển, do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Lê Phan mời thầu; duy nhất liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia - Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường H&T dự thầu với giá 1.245.950.164 đồng.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 6/8. Nguồn: MSC

Được biết, Dự án Nâng cấp Hẻm 336, đường Phạm Hữu Lầu, Ấp 4, xã Phước Kiển, có tổng mức đầu tư 1.539.947.000 đồng, được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 6/6/2024.

Tại Dự án Nâng cấp Hẻm 360/6, đường Phạm Hữu Lầu, Ấp 4, xã Phước Kiển, có tổng mức đầu tư 1.479.983.000 đồng, được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt tại Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 6/6/2024.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 7/8, gói thầu xây lắp có giá 1.199.153.388 đồng, liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia - Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường H&T dự thầu với giá 1.195.028.086 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia (địa chỉ tại phường Tân Quy, quận 7, TP HCM) thành lập năm 2011; lĩnh vực kinh doanh gồm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn; ông Lê Văn Tường Quân là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 8/6/2016; đã tham gia 21 gói thầu, trúng 18 gói, 2 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 22,8 tỷ đồng, toàn bộ trúng độc lập (có hơn 1 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty đã trúng các gói thầu:

Nguồn: MSC

Ngày 26/8, UBND xã Nhơn Đức đã chỉ định thầu Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia trúng gói thầu xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Nhơn Đức với giá 726.801.710 đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu xây lắp, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Trường THCS Phước Lộc; ngày 26/7, Trường THCS Phước Lộc đã phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia trúng thầu với giá 294.021.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Tại KHLCNT Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, ngày 25/7, Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân đã phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia trúng gói thầu xây lắp với giá 179.500.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu xây lắp, thuộc KHLCNT Trường Mầm non Vành Khuyên; ngày 25/7, Trường Mầm non Vành Khuyên đã phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia trúng thầu với giá 246.097.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày…

Trước đó, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Định Gia đã trúng các gói thầu, thuộc KHLCNT sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Mạ Non, sửa chữa, cải tạo Trường mầm non Tuổi Ngọc, sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tuổi Hoa…