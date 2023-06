Tài sản của ông Trầm Bê sau ra tù vẫn “khủng”?

Trong phiên họp thường niên của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An mới đây, ông Trầm Bê được bầu bổ sung làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, ông Trầm Bê chính thức trở lại thương trường sau khi chấp hành xong hai bản án hình sự 7 năm liên quan đến Ngân hàng Phương Nam và Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Ông Trầm Bê vừa ra tù giữa tháng 2 năm nay.

Trước đó, ông Trầm Bê từng tham gia thành lập và là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An. Năm 2017, ông bị bãi nhiệm do vướng vòng lao lý bởi vụ án tại Ngân hàng Phương Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank.

Ông Trầm Bê quay lại thương trường sau khi ra tù. Ảnh: Internet

Ông Trầm Bê sinh năm 1959, quê tại Trà Vinh, lập nghiệp tại TP HCM. Trước khi vướng vòng lao lý, ông Trầm Bê không chỉ là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An mà còn giữ nhiều vị trí khác như Chủ tịch HĐQT Công ty Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn, thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh. CTCP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn (SaigonNIC) cũng là một đơn vị thuộc nhóm công ty của ông Trầm Bê khi cổ đông đều là những cái tên thân cận như Công ty TNHH Sản xuất NJC, Triều An, cá nhân Dương Văn Út, Dương Thị Đẹt...

Bên cạnh đó, ông Trầm Bê cùng với 3 người con tham gia Hội đồng Quản trị của một số doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, trong thời gian ông Bê sa vào vòng lao lý, quyền sở hữu tại nhiều doanh nghiệp đã thay đổi. Ngày ông Trầm Bê ra tù, 2 doanh nghiệp vẫn do gia đình ông sở hữu lượng lớn cổ phần và được biết đến nhiều nhất là Sơn Sơn và Bệnh viện Triều An.

Trong đó, Bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên trên cả nước và có quy mô lớn. Trong giai đoạn 2013-2020, Bệnh viện Triều An vẫn đều đặn duy trì doanh thu hàng trăm tỷ, lợi nhuận hàng chục tỷ mỗi năm. Riêng năm 2021, do dịch bệnh kéo dài, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này lao dốc với lần đầu tiên báo lỗ 27 tỷ.

Đến năm 2022, bệnh viện Triều An đạt 591 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 41 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, bệnh viện Triều An đạt doanh thu thuần gần 141 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, gấp 9,4 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của bệnh viện Triều An tăng nhẹ gần 1% so thời điểm đầu năm ở mức 1.128 tỷ đồng, trong đó gần 504 tỷ đồng là các khoản phải thu dài hạn. Bệnh viện đã giảm 9 tỷ nợ phải trả so với đầu năm còn 532 tỷ đồng, tổng nợ vay chỉ gần 25 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2023, bà Trầm Thuyết Kiều – con gái ông Trầm Bê hiện sở hữu 21,42% vốn điều lệ, chị vợ ông Trầm Bê là bà Viên Tú Anh nắm 3,44%. Ông Trần Ngọc Henri nắm 4,08%.

Năm 2023, bệnh viện Triều An đặt kế hoạch doanh thu 628 tỷ, lợi nhuận sau thuế hơn 47 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 15% so với năm ngoái.