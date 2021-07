Summit Building 216 Trần Duy Hưng về tay Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội không qua đấu giá thế nào?

Hiện nay, một phần khu “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xây dựng lên một tòa chung cư thương mại có tên Summit Building với bề thế cao 35 tầng nổi, 4 tầng hầm (bao gồm 1 tầng lửng).



Theo các thông tin giới thiệu, tổng diện tích dự án Summit Building là 2.373m2, diện tích xây dựng 1.186,5m2, mật độ xây dựng 50% với 288 căn hộ.

Tuy nhiên, điều mà nhiều khách hàng đang đặc biệt quan tâm là nguồn gốc khu “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng trước được khi xây dựng thành chung cư Summit Building.

Nguồn gốc gần 5.000m2 “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng

Theo tài liệu của PV, ngày 27/1/2003, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định cho Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long (Công ty Hoa Phượng Thăng Long) thuê 4.741m2 tại phường Trung Hòa. Mục đích xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm. Thời gian thuê đất là 45 năm kể từ ngày ký quyết định trên (đến năm 2048).

Quyết định nêu rõ, đối với khu đất 4.741m2 trên, có 2.438m2 đất do UBND quận Cầu Giấy quản lý; 38m2 đất là diện tích làm đường nội bộ thuộc khu di dân Tràng Hào do Ban quản lý dự án Thăng Long quản lý; 2.2265m2 đất do UBND phường Trung Hòa đang quản lý và một số hộ dân đang sử dụng.

Như vậy, phần lớn diện tích đất khu “đất vàng” 216 Trần Duy Hưng (rộng 4.741m2) thuộc sự quản lý của Nhà nước và đất của một số hộ dân đang sử dụng, sau đó được UBND quận Cầu Giấy lập hội đồng giải phóng mặt bằng, tổ chức bồi thường thiệt hại cho người dân bị thu hồi.

Đến ngày 29/4/2003, ông Phạm Đức Thắng với vai trò là Giám đốc Công ty Hoa Phượng Thăng Long đã ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính - Nhà đất (sau này là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).

Vào ngày 27/5/2014, một pháp nhân mới là Công ty TNHH Hoa phượng Thăng Long Hà Nội (gọi tắt là Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội) ra đời, cũng có địa chỉ tại 216 Trần Duy Hưng.

Chưa đầy 4 tháng sau, Hoa Phượng Thăng Long đã chuyển nhượng một phần dự án cho Hoa phượng Thăng Long Hà Nội. Đây cũng là lý do để UBND TP. Hà Nội thu hồi 2.373m2 đất do Hoa Phượng Thăng Long đang quản lý, cho Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội thuê. Mục đích sử dụng là tiếp tục thực hiện một phần dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm. Thời hạn sử sụng đất đến ngày 27/01/2048. Hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Sau khi chuyển nhượng một phần dự án cho Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội, diện tích đất của Hoa Phượng Thăng Long thuê sẽ còn 2.368m2. Ngày 30/10/2015, Hoa Phượng Thăng Long đã làm thủ tục đăng ký biến động đất đai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00732 được cấp.

Không qua đấu giá, “đất vàng” trở thành cao ốc Summit thế nào?

Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội được Hà Nội cho thuê đất là để tiếp tục thực hiện một phần dự án xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm, chứ không phải làm dự án mới. Tuy nhiên, bằng cách nào đó khu đất này lại chuyển mục đích thành xây dựng chung cư thương mại để bán - tòa nhà Summit Building như thời điểm hiện tại.

Ngày 3/1/2017, UBND TP.Hà Nội có Quyết định (do phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng nay đã nghỉ hưu ký) chủ trương đầu tư dự án “Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building” tại thửa B (diện tích 2.373m2) khu đất 216 Trần Duy Hưng.

Đáng nói, chủ đầu tư dự án lại là liên danh Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư bất động sản 216 (đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hồng Nga).

Như vậy, sau gần 3 năm được cho thuê đất nhưng không triển khai theo mục tiêu ban đầu là thực hiện một phần dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm, Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội lại được chấp thuận hợp tác cùng một doanh nghiệp tư nhân khác, để đầu tư xây dựng chung cư thương mại.

Ngày 15/2/2017, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành quyết định, cho phép Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng 2.373m2 đất để xây dựng dự án Summit Building.

Đến đây, khu đất 2.373m2 với mục đích ban đầu là thực hiện một phần dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm đã chính thức bị “khai tử” và thay vào đó là xây dựng tòa nhà ở thương mại để bán cao 35 tầng Summit Building.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân được giao 2.373m2 đất để thực hiện dự án Summit Building không thông qua hình thức đấu giá?

Tháng 2/2019, dù công trình đã xây xong phần hầm và phần thô, liên danh nhà đầu tư tòa nhà Summit Building đã đề nghị thành phố cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty cổ phần Veracity do bà Trịnh Thị Hà là người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, đề nghị nhanh chóng được thành phố chấp thuận theo quyết định ban hành ngày 21/8/2019, do ông Nguyễn Thế Hùng ký. Từ đây, Công ty cổ phần Veracity chính thức “thâu tóm” khu đất vàng 2.373m2 cùng tòa nhà thương mại để bán cao 35 tầng đã xây thô.

